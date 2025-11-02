Манчестер Сити - Борнмут 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 18:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
02 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Борнмут, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Борнмут
Борнмут
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|4
|пз
|Тейани Рейндерс
|47
|пз
|Фил Фоден
|11
|пз
|Жереми Доку
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Джордже Петрович
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|8
|пз
|Алекс Скотт
|12
|пз
|Тайлер Адамс
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|19
|нп
|Джастин Клюйверт
|24
|нп
|Антуан Семеньо
|22
|нп
|Эли Крупи
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Андони Ираола
История личных встреч
|20.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|30.03.2025
|Кубок Англии
|1/4 финала
|1 : 2
|02.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|24.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|04.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|6 : 1
|25.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 4
|13.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|4 : 0
|24.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 1
|15.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|25.08.2019
|Англия - Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 3
|29.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 3
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|1 : 0
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 2
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|3 : 3
|03.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|21.09.2025
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|10
|25
| 2
Лига чемпионов
|Борнмут
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|10
|17
|6
|Манчестер Сити
|9
|16
|7
|Кристал Пэлас
|10
|16
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|10
|15
|9
|Ливерпуль
|9
|15
|10
|Астон Вилла
|9
|15
|11
|Челси
|9
|14
|12
|Брентфорд
|10
|13
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|12
|14
|Фулхэм
|10
|11
|15
|Эвертон
|9
|11
|16
|Лидс Юнайтед
|10
|11
|17
|Бёрнли
|10
|10
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|10
|6
| 19
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|10
|2