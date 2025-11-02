01:47 ()
Манчестер Сити - Борнмут 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 18:30
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
02 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 10-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия);
Манчестер Сити
Борнмут

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Борнмут, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Борнмут
Борнмут
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
3 Португалия зщ Рубен Диаш
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
33 Англия зщ Нико О'Райли
14 Испания пз Нико Гонсалес
20 Португалия пз Бернарду Силва
4 Нидерланды пз Тейани Рейндерс
47 Англия пз Фил Фоден
11 Бельгия пз Жереми Доку
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Сербия вр Джордже Петрович
20 Испания зщ Алехандро Хименес
18 Франция зщ Бафоде Диаките
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
8 Англия пз Алекс Скотт
12 США пз Тайлер Адамс
16 Англия пз Маркус Таверньер
19 Нидерланды нп Джастин Клюйверт
24 Гана нп Антуан Семеньо
22 Франция нп Эли Крупи
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Испания Андони Ираола
История личных встреч
20.05.2025 Англия — Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити3 : 1Борнмут
30.03.2025 Кубок Англии 1/4 финала Борнмут1 : 2Манчестер Сити
02.11.2024 Англия — Премьер-лига 10-й тур Борнмут2 : 1Манчестер Сити
24.02.2024 Англия - Премьер-лига 26-й тур Борнмут0 : 1Манчестер Сити
04.11.2023 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Сити6 : 1Борнмут
25.02.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур Борнмут1 : 4Манчестер Сити
13.08.2022 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити4 : 0Борнмут
24.09.2020 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Манчестер Сити2 : 1Борнмут
15.07.2020 Англия - Премьер-лига 36-й тур Манчестер Сити2 : 1Борнмут
25.08.2019 Англия - Премьер-лига 3-й тур Борнмут1 : 3Манчестер Сити
29.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 1 : 3Манчестер Сити
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур 1 : 0Манчестер Сити
21.10.2025 Лига чемпионов Общий этап. 3-й тур 0 : 2Манчестер Сити
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур Манчестер Сити2 : 0
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур 0 : 1Манчестер Сити
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Борнмут2 : 0
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 3 : 3Борнмут
03.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Борнмут3 : 1
27.09.2025 Англия — Премьер-лига 6-й тур 2 : 2Борнмут
21.09.2025 Англия — Премьер-лига 5-й тур Борнмут0 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 10-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Борнмут». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1025
2
Лига чемпионов
Борнмут918
3
Лига чемпионов
Тоттенхэм Хотспур917
4
Лига чемпионов
Сандерленд917
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед1017
6 Манчестер Сити916
7 Кристал Пэлас1016
8 Брайтон энд Хоув Альбион1015
9 Ливерпуль915
10 Астон Вилла915
11 Челси914
12 Брентфорд1013
13 Ньюкасл Юнайтед912
14 Фулхэм1011
15 Эвертон911
16 Лидс Юнайтед1011
17 Бёрнли1010
18
Зона вылета
Ноттингем Форест106
19
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед94
20
Зона вылета
Вулверхэмптон102

