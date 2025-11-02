Алавес - Эспаньол 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 17:15
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
02 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Эспаньол, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Эспаньол
Барселона
|1
|вр
|Антонио Сивера
|17
|зщ
|Хонни Отто
|14
|зщ
|Науэль Тенаглия
|24
|зщ
|Виктор Парада
|3
|зщ
|Юссеф Энрикес
|20
|пз
|Калебе Гонсалвеш
|4
|пз
|Денис Суарес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|10
|пз
|Карлес Аленья
|11
|нп
|Антонио Мартинес
|15
|нп
|Лукас Бое
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|2
|зщ
|Рубен Санчес
|38
|зщ
|Клеменс Ридель
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|8
|пз
|Эду Эспосито
|10
|пз
|Поль Лосано
|17
|нп
|Хофре Каррерас
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
Главные тренеры
|Эдуардо Коудет
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|22.02.2025
|Испания — Примера
|25-й тур
|0 : 1
|14.09.2024
|Испания — Примера
|5-й тур
|3 : 2
|11.05.2022
|Испания - Примера
|36-й тур
|2 : 1
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 0
|13.06.2020
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|25.08.2019
|Испания - Примера
|2-й тур
|0 : 0
|13.04.2019
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|02.09.2018
|Испания - Примера
|3-й тур
|2 : 1
|01.04.2018
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|04.11.2017
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|20.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|1 : 0
|24.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|1 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|26.09.2025
|Испания — Примера
|7-й тур
|0 : 0
|23.09.2025
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|10
|27
| 2
Лига чемпионов
|Вильярреал
|11
|23
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|10
|22
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Эспаньол
|10
|18
| 6
Лига конференций
|Хетафе
|11
|17
|7
|Бетис
|10
|16
|8
|Атлетик Б
|10
|14
|9
|Эльче
|10
|14
|10
|Райо Вальекано
|11
|14
|11
|Севилья
|11
|13
|12
|Алавес
|10
|12
|13
|Сельта
|10
|10
|14
|Осасуна
|10
|10
|15
|Реал Сосьедад
|10
|9
|16
|Леванте
|10
|9
|17
|Валенсия
|10
|9
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|10
|9
| 19
Зона вылета
|Овьедо
|10
|7
| 20
Зона вылета
|Жирона
|11
|7