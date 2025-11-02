01:47 ()
Алавес - Эспаньол 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 17:15
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
02 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 11-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания);
Алавес
Эспаньол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Эспаньол, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Эспаньол
Барселона
1ИспанияврАнтонио Сивера
17ИспаниязщХонни Отто
14АргентиназщНауэль Тенаглия
24ИспаниязщВиктор Парада
3МароккозщЮссеф Энрикес
20БразилияпзКалебе Гонсалвеш
4ИспанияпзДенис Суарес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
10ИспанияпзКарлес Аленья
11ИспаниянпАнтонио Мартинес
15АргентинанпЛукас Бое
13СербияврМарко Дмитрович
2ИспаниязщРубен Санчес
38ГерманиязщКлеменс Ридель
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
8ИспанияпзЭду Эспосито
10ИспанияпзПоль Лосано
17ИспаниянпХофре Каррерас
9ИспаниянпРоберто Фернандес
24АнглиянпТайрис Долан
11ИспаниянпПере Милья
Главные тренеры
АргентинаЭдуардо Коудет
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
22.02.2025Испания — Примера25-й турАлавес0 : 1Эспаньол
14.09.2024Испания — Примера5-й турЭспаньол3 : 2Алавес
11.05.2022Испания - Примера36-й турАлавес2 : 1Эспаньол
22.09.2021Испания - Примера6-й турЭспаньол1 : 0Алавес
13.06.2020Испания - Примера28-й турЭспаньол2 : 0Алавес
25.08.2019Испания - Примера2-й турАлавес0 : 0Эспаньол
13.04.2019Испания - Примера32-й турЭспаньол2 : 1Алавес
02.09.2018Испания - Примера3-й турАлавес2 : 1Эспаньол
01.04.2018Испания - Примера30-й турЭспаньол0 : 0Алавес
04.11.2017Испания - Примера11-й турАлавес1 : 0Эспаньол
26.10.2025Испания — Примера10-й тур1 : 0Алавес
20.10.2025Испания — Примера9-й турАлавес0 : 0
05.10.2025Испания — Примера8-й турАлавес3 : 1
27.09.2025Испания — Примера7-й тур1 : 0Алавес
24.09.2025Испания — Примера6-й тур1 : 1Алавес
25.10.2025Испания — Примера10-й турЭспаньол1 : 0
17.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 2Эспаньол
05.10.2025Испания — Примера8-й турЭспаньол1 : 2
26.09.2025Испания — Примера7-й тур0 : 0Эспаньол
23.09.2025Испания — Примера6-й турЭспаньол2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1027
2
Лига чемпионов
Вильярреал1123
3
Лига чемпионов
Барселона1022
4
Лига чемпионов
Атлетико М1122
5
Лига Европы
Эспаньол1018
6
Лига конференций
Хетафе1117
7 Бетис1016
8 Атлетик Б1014
9 Эльче1014
10 Райо Вальекано1114
11 Севилья1113
12 Алавес1012
13 Сельта1010
14 Осасуна1010
15 Реал Сосьедад109
16 Леванте109
17 Валенсия109
18
Зона вылета
Мальорка109
19
Зона вылета
Овьедо107
20
Зона вылета
Жирона117

