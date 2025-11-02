01:47 ()
Торино - Пиза 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 16:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
02 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Торино
Пиза

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Пиза, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Пиза
Пиза
1ИталияврАльберто Палеари
44АлбаниязщАрдиан Исмайли
13ЧилизщГильермо Марипан
23Экваториальная ГвинеязщСауль Коко-Басси
16НорвегияпзМаркус Педерсен
22ИталияпзЧезаре Казадей
8СербияпзИван Илич
10ХорватияпзНикола Влашич
20АвстрияпзВалентино Лацаро
18АргентинанпДжованни Симеоне
26БельгиянпСириль Нгонж
1ХорватияврАдриан Шемпер
33ИталиязщАртуро Калабрези
39ИспаниязщРауль Альбиоль
5ИталиязщСимоне Канестрелли
15ГерманияпзИдрисса Туре
6РумынияпзМариус Марин
8ДанияпзМальте Хёйхольт
36ИталияпзГабриэле Пиччинини
7АлжирнпМехди Лери
9ДаниянпХенрик Мейстер
18АнголанпМ'бала Нзола
Главные тренеры
ИталияМарко Барони
ИталияАльберто Джилардино
История личных встреч
25.09.2025Кубок Италии1/16 финалаТорино1 : 0Пиза
29.11.2016Кубок Италии4-й раундТорино4 : 0 ДВПиза
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур0 : 0Торино
26.10.2025Италия — Серия А8-й турТорино2 : 1
18.10.2025Италия — Серия А7-й турТорино1 : 0
04.10.2025Италия — Серия А6-й тур3 : 3Торино
29.09.2025Италия — Серия А5-й тур2 : 1Торино
30.10.2025Италия — Серия А9-й турПиза0 : 0
24.10.2025Италия — Серия А8-й тур2 : 2Пиза
18.10.2025Италия — Серия А7-й турПиза0 : 0
05.10.2025Италия — Серия А6-й тур4 : 0Пиза
28.09.2025Италия — Серия А5-й турПиза0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Наполи1022
2
Лига чемпионов
Рома921
3
Лига чемпионов
Интер М918
4
Лига чемпионов
Милан918
5
Лига Европы
Комо1017
6
Лига конференций
Ювентус915
7 Болонья915
8 Удинезе1015
9 Кремонезе914
10 Аталанта1013
11 Сассуоло913
12 Лацио912
13 Торино912
14 Кальяри99
15 Парма97
16 Лечче96
17 Пиза95
18
Зона вылета
Верона95
19
Зона вылета
Фиорентина94
20
Зона вылета
Дженоа93

