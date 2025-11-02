Торино - Пиза 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 16:00
Стадион: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия), вместимость: 27958
02 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 10-й тур
Главный судья: Альберто Арена (Торре-дель-Греко, Италия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Пиза, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико Гранде Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Пиза
Пиза
|1
|вр
|Альберто Палеари
|44
|зщ
|Ардиан Исмайли
|13
|зщ
|Гильермо Марипан
|23
|зщ
|Сауль Коко-Басси
|16
|пз
|Маркус Педерсен
|22
|пз
|Чезаре Казадей
|8
|пз
|Иван Илич
|10
|пз
|Никола Влашич
|20
|пз
|Валентино Лацаро
|18
|нп
|Джованни Симеоне
|26
|нп
|Сириль Нгонж
|1
|вр
|Адриан Шемпер
|33
|зщ
|Артуро Калабрези
|39
|зщ
|Рауль Альбиоль
|5
|зщ
|Симоне Канестрелли
|15
|пз
|Идрисса Туре
|6
|пз
|Мариус Марин
|8
|пз
|Мальте Хёйхольт
|36
|пз
|Габриэле Пиччинини
|7
|нп
|Мехди Лери
|9
|нп
|Хенрик Мейстер
|18
|нп
|М'бала Нзола
Главные тренеры
|Марко Барони
|Альберто Джилардино
История личных встреч
|25.09.2025
|Кубок Италии
|1/16 финала
|1 : 0
|29.11.2016
|Кубок Италии
|4-й раунд
|4 : 0 ДВ
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|1 : 0
|04.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|3 : 3
|29.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|2 : 1
|30.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 0
|24.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|2 : 2
|18.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|4 : 0
|28.09.2025
|Италия — Серия А
|5-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|10
|22
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|9
|21
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|9
|18
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|9
|18
| 5
Лига Европы
|Комо
|10
|17
| 6
Лига конференций
|Ювентус
|9
|15
|7
|Болонья
|9
|15
|8
|Удинезе
|10
|15
|9
|Кремонезе
|9
|14
|10
|Аталанта
|10
|13
|11
|Сассуоло
|9
|13
|12
|Лацио
|9
|12
|13
|Торино
|9
|12
|14
|Кальяри
|9
|9
|15
|Парма
|9
|7
|16
|Лечче
|9
|6
|17
|Пиза
|9
|5
| 18
Зона вылета
|Верона
|9
|5
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|9
|4
| 20
Зона вылета
|Дженоа
|9
|3