Лилль - Анже 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 18:15
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
02 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Лилль
Анже

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Анже, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Анже
Анже
16БельгияврАрно Бодар
12БельгиязщТома Мёнье
3БельгиязщНатан Нгой
23АлжирзщАйсса Манди
15ФранциязщРомен Перро
21ФранцияпзБенжамен Андре
32ФранцияпзАйюб Буадди
27ПортугалияпзФелиш Коррея
10ИсландияпзХакон-Арнар Харальдссон
7БельгиянпМатиас Фернандес
29МарокконпХамза Игамане
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
2ГаитизщКарлан Аркюс
4ФранциязщУсман Камара
21ФранциязщЖордан Лефор
3ГабонзщЖак Экомье
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
93АлжирпзХарис Белькебла
10АлжирпзХимад Абделли
14МароккопзЯссин Белькдим
7МарокконпМохамед Амин Сбаи
11ФранциянпСидики Шериф
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
ФранцияАлександр Дюжо
История личных встреч
27.04.2025Франция — Лига 131-й турАнже0 : 2Лилль
24.08.2024Франция — Лига 12-й турЛилль2 : 0Анже
08.04.2023Франция - Лига 130-й турАнже1 : 0Лилль
13.11.2022Франция - Лига 115-й турЛилль1 : 0Анже
10.04.2022Франция - Лига 131-й турАнже1 : 1Лилль
06.11.2021Франция - Лига 113-й турЛилль1 : 1Анже
23.05.2021Франция - Лига 138-й турАнже1 : 2Лилль
06.01.2021Франция - Лига 118-й турЛилль1 : 2Анже
07.02.2020Франция - Лига 124-й турАнже0 : 2Лилль
13.09.2019Франция - Лига 15-й турЛилль2 : 1Анже
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 0Лилль
26.10.2025Франция — Лига 19-й турЛилль6 : 1
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турЛилль3 : 4
19.10.2025Франция — Лига 18-й тур0 : 2Лилль
05.10.2025Франция — Лига 17-й турЛилль1 : 1
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур2 : 2Анже
26.10.2025Франция — Лига 19-й турАнже2 : 0
18.10.2025Франция — Лига 18-й турАнже1 : 1
05.10.2025Франция — Лига 17-й тур5 : 0Анже
28.09.2025Франция — Лига 16-й турАнже0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1124
2
Лига чемпионов
Монако1020
3
Лига чемпионов
Марсель1019
4
Лига чемпионов
Страсбург1019
5
Лига Европы
Лион1019
6
Лига конференций
Ланс1019
7 Лилль1017
8 Ницца1117
9 Тулуза1014
10 Ренн1012
11 Гавр1012
12 Париж1011
13 Анже1010
14 Брест109
15 Нант109
16
Стыковая зона
Лорьян109
17
Зона вылета
Осер107
18
Зона вылета
Метц105

