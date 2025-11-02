Лилль - Анже 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 18:15
Стадион: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50083
02 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 11-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Анже, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Декатлон Арена — Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Анже
Анже
|16
|вр
|Арно Бодар
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|3
|зщ
|Натан Нгой
|23
|зщ
|Айсса Манди
|15
|зщ
|Ромен Перро
|21
|пз
|Бенжамен Андре
|32
|пз
|Айюб Буадди
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|10
|пз
|Хакон-Арнар Харальдссон
|7
|нп
|Матиас Фернандес
|29
|нп
|Хамза Игамане
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|11
|нп
|Сидики Шериф
Главные тренеры
|Бруно Женезио
|Александр Дюжо
История личных встреч
|27.04.2025
|Франция — Лига 1
|31-й тур
|0 : 2
|24.08.2024
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 0
|13.11.2022
|Франция - Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|10.04.2022
|Франция - Лига 1
|31-й тур
|1 : 1
|06.11.2021
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|23.05.2021
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 2
|06.01.2021
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|1 : 2
|07.02.2020
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 2
|13.09.2019
|Франция - Лига 1
|5-й тур
|2 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|6 : 1
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 4
|19.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|1 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Франция — Лига 1
|8-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|5 : 0
|28.09.2025
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|11
|24
| 2
Лига чемпионов
|Монако
|10
|20
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|10
|19
| 4
Лига чемпионов
|Страсбург
|10
|19
| 5
Лига Европы
|Лион
|10
|19
| 6
Лига конференций
|Ланс
|10
|19
|7
|Лилль
|10
|17
|8
|Ницца
|11
|17
|9
|Тулуза
|10
|14
|10
|Ренн
|10
|12
|11
|Гавр
|10
|12
|12
|Париж
|10
|11
|13
|Анже
|10
|10
|14
|Брест
|10
|9
|15
|Нант
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Осер
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Метц
|10
|5