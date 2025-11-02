01:49 ()
Воскресенье 02 ноября
Спарта - АЗ Алкмар 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 15:30
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
02 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Спарта
АЗ Алкмар

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - АЗ Алкмар, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спарта
Роттердам
АЗ Алкмар
Алкмар
1 Нидерланды вр Йоэль Дроммель
2 Нидерланды зщ Шуранди Самбо
3 Суринам зщ Марвин Янг
4 Нидерланды зщ Бруно Мартинс Инди
5 Венесуэла зщ Тео Кинтеро
6 Нидерланды пз Юлиан Бас
8 Нидерланды пз Пелле Клемент
7 Нидерланды пз Митчелл ван Берген
10 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
11 Нидерланды нп Аюб Ауфкир
9 Норвегия нп Тобиас Лауритсен
1 Нидерланды вр Роум Джейден Овусу-Одуро
30 Нидерланды зщ Денсо Касиус
3 Нидерланды зщ Ваутер Гус
5 Португалия зщ Алешандре Пенетра
34 Нидерланды зщ Мес де Вит
6 Нидерланды пз Пер Копмейнерс
10 Нидерланды пз Свен Мейнанс
26 Нидерланды пз Кес Смит
7 Бразилия нп Уэсли Патати
9 Ирландия нп Трой Пэрротт
17 Дания нп Исак Йенсен
Главные тренеры
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур АЗ Алкмар1 : 2Спарта
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 13-й тур Спарта1 : 2АЗ Алкмар
02.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Спарта1 : 1АЗ Алкмар
17.09.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур АЗ Алкмар2 : 0Спарта
08.04.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур АЗ Алкмар0 : 1Спарта
14.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Спарта2 : 3АЗ Алкмар
30.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Спарта1 : 1АЗ Алкмар
05.12.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур АЗ Алкмар3 : 1Спарта
10.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур АЗ Алкмар2 : 0Спарта
04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Спарта4 : 4АЗ Алкмар
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур Спарта1 : 0
19.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 2Спарта
04.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур Спарта3 : 3
27.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 7-й тур 3 : 0Спарта
19.09.2025 Нидерланды — Эредивизия 6-й тур Спарта1 : 5
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур АЗ Алкмар4 : 1
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур АЗ Алкмар1 : 0
18.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 9-й тур 0 : 2АЗ Алкмар
05.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 8-й тур АЗ Алкмар2 : 1
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур 4 : 0АЗ Алкмар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1128
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1025
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1021
4
Лига Европы
Аякс1120
5
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1018
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1016
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1015
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1014
9 Херенвен1114
10 Утрехт1013
11 Гоу Эхед Иглс1013
12 Фортуна1113
13 Волендам1010
14 НАК Бреда109
15 ПЕК Зволле109
16
Стыковая зона
Эксельсиор109
17
Зона вылета
Телстар107
18
Зона вылета
Хераклес103

