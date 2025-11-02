Спарта - АЗ Алкмар 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 15:30
Стадион: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды), вместимость: 11026
02 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спарта - АЗ Алкмар, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Спарта Хет Кастел (Роттердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спарта
Роттердам
АЗ Алкмар
Алкмар
|1
|вр
|Йоэль Дроммель
|2
|зщ
|Шуранди Самбо
|3
|зщ
|Марвин Янг
|4
|зщ
|Бруно Мартинс Инди
|5
|зщ
|Тео Кинтеро
|6
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Митчелл ван Берген
|10
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|11
|нп
|Аюб Ауфкир
|9
|нп
|Тобиас Лауритсен
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|30
|зщ
|Денсо Касиус
|3
|зщ
|Ваутер Гус
|5
|зщ
|Алешандре Пенетра
|34
|зщ
|Мес де Вит
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|10
|пз
|Свен Мейнанс
|26
|пз
|Кес Смит
|7
|нп
|Уэсли Патати
|9
|нп
|Трой Пэрротт
|17
|нп
|Исак Йенсен
Главные тренеры
|Морис Стейн
История личных встреч
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 2
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 1
|17.09.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|2 : 0
|08.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 1
|14.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 3
|30.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|1 : 1
|05.12.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|3 : 1
|10.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 0
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|4 : 4
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|04.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|3 : 3
|27.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|7-й тур
|3 : 0
|19.09.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|6-й тур
|1 : 5
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|4 : 1
|23.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|8-й тур
|2 : 1
|02.10.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 1-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|28
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Аякс
|11
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|10
|18
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|10
|16
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|10
|15
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|10
|14
|9
|Херенвен
|11
|14
|10
|Утрехт
|10
|13
|11
|Гоу Эхед Иглс
|10
|13
|12
|Фортуна
|11
|13
|13
|Волендам
|10
|10
|14
|НАК Бреда
|10
|9
|15
|ПЕК Зволле
|10
|9
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|10
|9
| 17
Зона вылета
|Телстар
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|10
|3