Воскресенье 02 ноября
АВС - Тондела 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 17:30
02 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
АВС
Тондела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Тондела, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Тондела
Тондела
99 Португалия вр Жоау Гонсалвиш
2 Португалия зщ Диогу Спенсер
4 Сенегал зщ Сиди Бане
42 Колумбия зщ Cristian Devenish
24 Португалия зщ Кики
6 Бразилия пз Густаво Ассунсао
15 Испания пз Хауме
11 Швеция пз Бабатунде Акинсола
8 Бразилия пз Pedro Lima
16 ЮАР нп Кобамело Кодисанг
7 Португалия нп Тумане
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
20 Колумбия зщ Brayan Medina
4 Швейцария зщ Криштиан Маркеш
60 Нигерия зщ Emmanuel Maviram
2 Бразилия пз Бебету
97 Бразилия пз Клебиньо
15 ЮАР пз Яя Ситхоле
16 Португалия пз Рони Лопеш
7 Бразилия нп Pedro Henryque
17 Португалия нп Иван Кавалейру
29 США нп Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
Португалия Паулу Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Иву Виейра
История личных встреч
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 2 : 0АВС
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур АВС1 : 3
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 3 : 0АВС
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур АВС0 : 3
13.09.2025 Португалия — Примейра 5-й тур 3 : 1АВС
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Тондела0 : 3
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд АВС1 : 5Тондела
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 3 : 0Тондела
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур 1 : 2Тондела
21.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур Тондела0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту925
2
Лига чемпионов
Спортинг1025
3
Лига Европы
Бенфика921
4
Лига конференций
Жил Висенте919
5 Фамаликан1019
6 Морейренсе915
7 Брага913
8 Витория Гимарайнш911
9 Насьонал1011
10 Риу Аве911
11 Санта-Клара911
12 Алверка1010
13 Арока99
14 Каза Пия98
15 Эштрела97
16
Стыковая зона
Эшторил97
17
Зона вылета
Тондела95
18
Зона вылета
АВС91

