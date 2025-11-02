АВС - Тондела 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 17:30
02 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АВС - Тондела, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АВС
Вила-даз-Авиш
Тондела
|99
|вр
|Жоау Гонсалвиш
|2
|зщ
|Диогу Спенсер
|4
|зщ
|Сиди Бане
|42
|зщ
|Cristian Devenish
|24
|зщ
|Кики
|6
|пз
|Густаво Ассунсао
|15
|пз
|Хауме
|11
|пз
|Бабатунде Акинсола
|8
|пз
|Pedro Lima
|16
|нп
|Кобамело Кодисанг
|7
|нп
|Тумане
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|20
|зщ
|Brayan Medina
|4
|зщ
|Криштиан Маркеш
|60
|зщ
|Emmanuel Maviram
|2
|пз
|Бебету
|97
|пз
|Клебиньо
|15
|пз
|Яя Ситхоле
|16
|пз
|Рони Лопеш
|7
|нп
|Pedro Henryque
|17
|нп
|Иван Кавалейру
|29
|нп
|Теозон-Жордан Сибачо
Главные тренеры
|Паулу Соуза
|Жоау Педру Соуза
|Иву Виейра
История личных встреч
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 3
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 3
|13.09.2025
|Португалия — Примейра
|5-й тур
|3 : 1
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 3
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 5
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|1 : 2
|21.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|9
|21
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|9
|19
|5
|Фамаликан
|10
|19
|6
|Морейренсе
|9
|15
|7
|Брага
|9
|13
|8
|Витория Гимарайнш
|9
|11
|9
|Насьонал
|10
|11
|10
|Риу Аве
|9
|11
|11
|Санта-Клара
|9
|11
|12
|Алверка
|10
|10
|13
|Арока
|9
|9
|14
|Каза Пия
|9
|8
|15
|Эштрела
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Тондела
|9
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|9
|1