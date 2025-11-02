01:49 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 02 ноября
Свернуть список

Арока - Морейренсе 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
02 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Арока
Морейренсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Морейренсе, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арока
Арока
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
24.01.2025 Португалия — Примейра 19-й тур Арока1 : 0Морейренсе
18.08.2024 Португалия — Примейра 2-й тур Морейренсе3 : 1Арока
17.03.2024 Португалия — Примейра 26-й тур Морейренсе1 : 0Арока
27.10.2023 Португалия — Примейра 9-й тур Арока0 : 1Морейренсе
22.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Морейренсе1 : 2Арока
26.02.2022 Португалия - Примейра 24-й тур Арока1 : 1Морейренсе
25.09.2021 Португалия - Примейра 7-й тур Морейренсе2 : 1Арока
30.04.2017 Португалия - Примейра 31-й тур Арока2 : 2Морейренсе
17.12.2016 Португалия - Примейра 14-й тур Морейренсе1 : 4Арока
17.01.2016 Португалия - Примейра 18-й тур Арока1 : 2Морейренсе
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 5 : 0Арока
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 2Арока
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Арока1 : 1
29.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Арока0 : 4
20.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 1 : 2Арока
27.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Морейренсе1 : 2
19.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 1 : 0Морейренсе
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 3 : 2Морейренсе
27.09.2025 Португалия — Примейра 7-й тур Морейренсе2 : 1
22.09.2025 Португалия — Примейра 6-й тур 3 : 0Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту925
2
Лига чемпионов
Спортинг1025
3
Лига Европы
Бенфика921
4
Лига конференций
Жил Висенте919
5 Фамаликан1019
6 Морейренсе915
7 Брага913
8 Витория Гимарайнш911
9 Насьонал1011
10 Риу Аве911
11 Санта-Клара911
12 Алверка1010
13 Арока99
14 Каза Пия98
15 Эштрела97
16
Стыковая зона
Эшторил97
17
Зона вылета
Тондела95
18
Зона вылета
АВС91

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close