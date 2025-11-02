Арока - Морейренсе 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 20:00
Стадион: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия), вместимость: 7000
02 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 10-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арока - Морейренсе, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Арока (Арока, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арока
Морейренсе
История личных встреч
|24.01.2025
|Португалия — Примейра
|19-й тур
|1 : 0
|18.08.2024
|Португалия — Примейра
|2-й тур
|3 : 1
|17.03.2024
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 0
|27.10.2023
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 1
|22.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|1 : 2
|26.02.2022
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|30.04.2017
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|17.12.2016
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 4
|17.01.2016
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|5 : 0
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 2
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|29.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|0 : 4
|20.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 2
|27.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 2
|19.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|1 : 0
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 2
|27.09.2025
|Португалия — Примейра
|7-й тур
|2 : 1
|22.09.2025
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|9
|25
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|25
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|9
|21
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|9
|19
|5
|Фамаликан
|10
|19
|6
|Морейренсе
|9
|15
|7
|Брага
|9
|13
|8
|Витория Гимарайнш
|9
|11
|9
|Насьонал
|10
|11
|10
|Риу Аве
|9
|11
|11
|Санта-Клара
|9
|11
|12
|Алверка
|10
|10
|13
|Арока
|9
|9
|14
|Каза Пия
|9
|8
|15
|Эштрела
|9
|7
| 16
Стыковая зона
|Эшторил
|9
|7
| 17
Зона вылета
|Тондела
|9
|5
| 18
Зона вылета
|АВС
|9
|1