Динамо Мн - Слуцк 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 15:00
Стадион: Динамо (Минск, Беларусь), вместимость: 41040
02 Ноября 2025 года в 16:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Динамо Мн
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мн - Слуцк, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Динамо (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мн
Минск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
14.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Слуцк0 : 1Динамо Мн
02.11.2024 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Динамо Мн2 : 0Слуцк
15.06.2024 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Слуцк0 : 5Динамо Мн
20.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк1 : 2Динамо Мн
08.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Динамо Мн3 : 1Слуцк
26.11.2022 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк1 : 0Динамо Мн
19.10.2022 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Слуцк0 : 5Динамо Мн
18.06.2022 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Динамо Мн1 : 1Слуцк
07.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Слуцк0 : 4Динамо Мн
01.08.2021 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Слуцк1 : 1Динамо Мн
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 18-й тур 0 : 0Динамо Мн
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 1 : 3Динамо Мн
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Динамо Мн0 : 0
04.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 1 : 3Динамо Мн
28.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо Мн2 : 1
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 4 : 1Слуцк
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Слуцк2 : 2
15.10.2025 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Слуцк2 : 1
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур 0 : 0Слуцк
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Слуцк0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2761
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2753
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2653
4 Динамо-Брест2748
5 Торпедо-БелАЗ2644
6 Ислочь2744
7 Минск2642
8 Неман2639
9 Гомель2636
10 БАТЭ2633
11 Витебск2730
12 Арсенал Дз2629
13 Нафтан2725
14
Стыковая зона
Сморгонь2724
15
Зона вылета
Слуцк2618
16
Зона вылета
Молодечно2711

