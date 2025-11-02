Неман - БАТЭ 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 17:00
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
02 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - БАТЭ, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Неман
Гродно
БАТЭ
Борисов
|14.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|1 : 5
|02.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|15.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|1 : 0
|26.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|10.05.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 2-й матч
|0 : 0 5 : 4
|19.04.2023
|Кубок Беларуси
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 1
|24.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 1
|25.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 0
|27.04.2022
|Кубок Беларуси
|1/2 финала
|2 : 0
|29.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|18-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|15.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|19-й тур
|2 : 1
|10.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
|03.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|1 : 0
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|3 : 0
|21.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|27
|61
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|27
|53
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|26
|53
|4
|Динамо-Брест
|27
|48
|5
|Торпедо-БелАЗ
|26
|44
|6
|Ислочь
|27
|44
|7
|Минск
|26
|42
|8
|Неман
|26
|39
|9
|Гомель
|26
|36
|10
|БАТЭ
|26
|33
|11
|Витебск
|27
|30
|12
|Арсенал Дз
|26
|29
|13
|Нафтан
|27
|25
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|27
|24
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|26
|18
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|27
|11