Неман - БАТЭ 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 17:00
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
02 Ноября 2025 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 27-й тур
Неман
БАТЭ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - БАТЭ, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
14.06.2025Беларусь — Высшая лига12-й турБАТЭ1 : 5Неман
02.11.2024Беларусь — Высшая лига27-й турБАТЭ0 : 3Неман
15.06.2024Беларусь — Высшая лига12-й турНеман1 : 0БАТЭ
26.11.2023Беларусь - Высшая лига29-й турБАТЭ3 : 2Неман
01.07.2023Беларусь - Высшая лига14-й турНеман0 : 1БАТЭ
10.05.2023Кубок Беларуси1/2 финала. 2-й матчБАТЭ0 : 0 5 : 4Неман
19.04.2023Кубок Беларуси1/2 финала. 1-й матчНеман1 : 1БАТЭ
24.10.2022Беларусь - Высшая лига27-й турБАТЭ2 : 1Неман
25.06.2022Беларусь - Высшая лига12-й турНеман0 : 0БАТЭ
27.04.2022Кубок Беларуси1/2 финалаБАТЭ2 : 0Неман
29.10.2025Беларусь — Высшая лига18-й турНеман0 : 0
25.10.2025Беларусь — Высшая лига26-й тур2 : 1Неман
19.10.2025Беларусь — Высшая лига25-й турНеман1 : 0
15.10.2025Беларусь — Высшая лига19-й тур2 : 1Неман
10.10.2025Беларусь — Высшая лига20-й турНеман1 : 0
25.10.2025Беларусь — Высшая лига26-й турБАТЭ1 : 0
18.10.2025Беларусь — Высшая лига25-й тур1 : 0БАТЭ
03.10.2025Беларусь — Высшая лига24-й турБАТЭ1 : 0
27.09.2025Беларусь — Высшая лига23-й тур3 : 0БАТЭ
21.09.2025Беларусь — Высшая лига22-й турБАТЭ0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2761
2
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2753
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2653
4 Динамо-Брест2748
5 Торпедо-БелАЗ2644
6 Ислочь2744
7 Минск2642
8 Неман2639
9 Гомель2636
10 БАТЭ2633
11 Витебск2730
12 Арсенал Дз2629
13 Нафтан2725
14
Стыковая зона
Сморгонь2724
15
Зона вылета
Слуцк2618
16
Зона вылета
Молодечно2711

