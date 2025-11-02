Гурник З - Арка 02 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 02-11-2025 13:15
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
02 Ноября 2025 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Арка, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гурник З
Забже
Арка
Гдыня
Главные тренеры
|Михал Гашпарик
|Давид Шварга
История личных встреч
|14.07.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 6-й тур
|1 : 2
|14.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|2 : 0
|30.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|1 : 0
|22.04.2019
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 1-й тур
|1 : 0
|15.12.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|1 : 1
|11.08.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 1
|12.12.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|1 : 0
|13.08.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|3 : 1
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|21.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|3 : 2
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|4 : 0
|04.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|2 : 1
|29.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|4 : 0
|20.09.2025
|Польша — Экстракласса
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|13
|26
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|12
|24
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|12
|22
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Краковия
|12
|21
|5
|Корона
|14
|20
|6
|Лех П
|12
|20
|7
|Погонь
|13
|17
|8
|Ракув
|12
|17
|9
|Заглембе Л
|12
|17
|10
|ГКС Катовице
|14
|17
|11
|Легия
|12
|16
|12
|Видзев
|13
|16
|13
|Радомяк
|13
|16
|14
|Арка
|13
|15
|15
|Мотор
|12
|14
| 16
Зона вылета
|Лехия
|13
|10
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|14
|10
| 18
Зона вылета
|Пяст
|12
|8