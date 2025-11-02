01:50 ()
Гурник З - Арка 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 13:15
Стадион: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша), вместимость: 31871
02 Ноября 2025 года в 14:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Гурник З
Арка

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гурник З - Арка, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на стадионе: имени Эрнеста Поля (Забже, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гурник З
Забже
Арка
Гдыня
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
Польша Давид Шварга
История личных встреч
14.07.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 6-й тур Арка1 : 2Гурник З
14.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Гурник З2 : 0Арка
30.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Арка1 : 0Гурник З
22.04.2019 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 1-й тур Гурник З1 : 0Арка
15.12.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Гурник З1 : 1Арка
11.08.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Арка1 : 1Гурник З
12.12.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Арка1 : 0Гурник З
13.08.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Гурник З1 : 1Арка
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Гурник З2 : 1
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 1 : 1Гурник З
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Гурник З3 : 1
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 1 : 1Гурник З
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Гурник З3 : 2
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Арка2 : 1
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 4 : 0Арка
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Арка2 : 1
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур 4 : 0Арка
20.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур Арка0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1326
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1224
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1222
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1221
5 Корона1420
6 Лех П1220
7 Погонь1317
8 Ракув1217
9 Заглембе Л1217
10 ГКС Катовице1417
11 Легия1216
12 Видзев1316
13 Радомяк1316
14 Арка1315
15 Мотор1214
16
Зона вылета
Лехия1310
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

