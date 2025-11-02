01:50 ()
Воскресенье 02 ноября
Лех П - Мотор 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 15:45
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
02 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Лех П
Мотор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Мотор, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Мотор
Люблин
История личных встреч
13.04.2025 Польша — Экстракласса 28-й тур Мотор1 : 2Лех П
05.10.2024 Польша — Экстракласса 11-й тур Лех П1 : 2Мотор
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 0 : 0Лех П
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 2 : 1Лех П
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Лех П2 : 2
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 0 : 1Лех П
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Лех П4 : 1
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Мотор3 : 0
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Мотор2 : 5
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 0Мотор
29.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Мотор2 : 2
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 2 : 2Мотор
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1326
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1224
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1222
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1221
5 Корона1420
6 Лех П1220
7 Погонь1317
8 Ракув1217
9 Заглембе Л1217
10 ГКС Катовице1417
11 Легия1216
12 Видзев1316
13 Радомяк1316
14 Арка1315
15 Мотор1214
16
Зона вылета
Лехия1310
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

Отзывы и комментарии к матчу

