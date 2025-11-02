01:50 ()
Ягеллония - Ракув 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 18:30
Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
02 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Ягеллония
Ракув

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Ракув, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
Польша Марек Папшун
История личных встреч
10.05.2025 Польша — Экстракласса 32-й тур Ракув1 : 2Ягеллония
10.11.2024 Польша — Экстракласса 15-й тур Ягеллония2 : 2Ракув
10.12.2023 Польша - Экстракласса 18-й тур Ягеллония4 : 2Ракув
22.07.2023 Польша - Экстракласса 1-й тур Ракув3 : 0Ягеллония
24.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Ягеллония1 : 2Ракув
14.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Ракув2 : 2Ягеллония
18.12.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Ракув5 : 0Ягеллония
01.08.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Ягеллония3 : 0Ракув
28.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Ягеллония0 : 0Ракув
13.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Ракув3 : 2Ягеллония
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Ягеллония
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 1Ягеллония
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Ягеллония4 : 0
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Ягеллония3 : 1
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Ягеллония1 : 0
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Ракув2 : 1
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 1Ракув
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 0Ракув
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур Ракув2 : 0
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Ракув2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1326
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1224
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1222
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1221
5 Корона1420
6 Лех П1220
7 Погонь1317
8 Ракув1217
9 Заглембе Л1217
10 ГКС Катовице1417
11 Легия1216
12 Видзев1316
13 Радомяк1316
14 Арка1315
15 Мотор1214
16
Зона вылета
Лехия1310
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

Отзывы и комментарии к матчу

