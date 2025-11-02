01:50 ()
Видзев - Легия 02 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 02-11-2025 21:15
Стадион: Мейски (Лодзь, Польша), вместимость: 18018
02 Ноября 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Видзев
Легия

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Видзев - Легия, которое состоится 02 Ноября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Лодзь, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Видзев
Лодзь
Легия
Варшава
Главные тренеры
Хорватия Игор Йовичевич
Румыния Эдуард Йордэнеску
История личных встреч
15.05.2025 Польша — Экстракласса 31-й тур Видзев0 : 2Легия
03.11.2024 Польша — Экстракласса 14-й тур Легия2 : 1Видзев
10.03.2024 Польша - Экстракласса 24-й тур Видзев1 : 0Легия
03.09.2023 Польша - Экстракласса 7-й тур Легия3 : 1Видзев
24.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Легия2 : 2Видзев
12.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Видзев1 : 2Легия
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 3 : 0Видзев
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Видзев3 : 2
04.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 2 : 4Видзев
28.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Видзев0 : 1
21.09.2025 Польша — Экстракласса 9-й тур 3 : 2Видзев
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Легия0 : 0
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур 1 : 2Легия
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 1Легия
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур 3 : 1Легия
02.10.2025 Лига конференций Общий этап. 1-й тур Легия0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1326
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1224
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1222
4
Квалификация Лиги конференций
Краковия1221
5 Корона1420
6 Лех П1220
7 Погонь1317
8 Ракув1217
9 Заглембе Л1217
10 ГКС Катовице1417
11 Легия1216
12 Видзев1316
13 Радомяк1316
14 Арка1315
15 Мотор1214
16
Зона вылета
Лехия1310
17
Зона вылета
Нецеча1410
18
Зона вылета
Пяст128

