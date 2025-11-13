00:28 ()
Нигерия - Габон 13 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 13-11-2025 18:00
13 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, 2-й раунд. 1/2 финала
Нигерия
Габон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Габон, которое состоится 13 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, 2-й раунд. 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нигерия
Габон
Главные тренеры
Португалия Жозе Пезейру
Франция Патрис Невё
История личных встреч
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 10-й тур Нигерия4 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 9-й тур 1 : 2Нигерия
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 8-й тур 1 : 1Нигерия
06.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа C. 7-й тур Нигерия1 : 0
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 1Нигерия
14.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 10-й тур Габон2 : 0
10.10.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 9-й тур 3 : 4Габон
09.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 8-й тур Габон0 : 0
03.09.2025 ЧМ-2026 — Африка Группа F. 7-й тур 0 : 4Габон
06.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 4 : 3Габон
Турнирная таблица
2-й раунд. 1/2 финала
Нигерия
Габон
13.11
Камерун
ДР Конго
13.11
2-й раунд. Финал
Nigeria/Gabon
Cameroon/DR Congo
16.11

