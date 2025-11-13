Нигерия - Габон 13 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 13-11-2025 18:00
13 Ноября 2025 года в 19:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Африка, 2-й раунд. 1/2 финала
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нигерия - Габон, которое состоится 13 Ноября 2025 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Африка, 2-й раунд. 1/2 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нигерия
Габон
Главные тренеры
|Жозе Пезейру
|Патрис Невё
История личных встреч
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 10-й тур
|4 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 9-й тур
|1 : 2
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 8-й тур
|1 : 1
|06.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа C. 7-й тур
|1 : 0
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 10-й тур
|2 : 0
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 9-й тур
|3 : 4
|09.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 8-й тур
|0 : 0
|03.09.2025
|ЧМ-2026 — Африка
|Группа F. 7-й тур
|0 : 4
|06.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|4 : 3
Турнирная таблица
2-й раунд. 1/2 финала
| Нигерия
Габон
|13.11
| Камерун
ДР Конго
|13.11
2-й раунд. Финал
| Nigeria/Gabon
Cameroon/DR Congo
|16.11