Финляндия - Мальта 14 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 14-11-2025 19:00
Стадион: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 40682
14 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 9-й тур
Финляндия
Мальта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Финляндия - Мальта, которое состоится 14 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа G. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия
Мальта
Главные тренеры
Дания Якоб Фрийс
Италия Эмилио Де Лео
История личных встреч
21.03.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 1-й тур Мальта0 : 1Финляндия
26.03.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Финляндия5 : 0Мальта
12.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 8-й тур 4 : 0Финляндия
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 7-й тур Финляндия2 : 1
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 6-й тур 3 : 1Финляндия
04.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи 1 : 0Финляндия
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 4-й тур Финляндия2 : 1
12.10.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Мальта1 : 4
09.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 7-й тур Мальта0 : 4
09.09.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Мальта3 : 1
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 5-й тур 1 : 1Мальта
10.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа G. 4-й тур 8 : 0Мальта
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия49
2
Плей-офф
Словакия49
3 Северная Ирландия46
4 Люксембург40
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция410
2
Плей-офф
Украина47
3 Исландия44
4 Азербайджан41
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания412
2
Плей-офф
Турция49
3 Грузия43
4 Болгария40
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия410
2
Плей-офф
Венгрия45
3 Ирландия44
4 Армения43
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия618
2
Плей-офф
Италия615
3 Израиль79
4 Эстония74
5 Молдавия61
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия614
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс610
4 Казахстан77
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия618
2
Плей-офф
Албания611
3 Сербия610
4 Латвия75
5 Андорра71
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

