Эксельсиор - НАК Бреда 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 17:30
29 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - НАК Бреда, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Эксельсиор
Роттердам
НАК Бреда
Бреда
История личных встреч
|23.04.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|35-й тур
|1 : 2
|03.01.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|18-й тур
|0 : 3
|31.01.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|24-й тур
|2 : 2
|20.09.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|7-й тур
|2 : 1
|03.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 2
|25.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|0 : 2
|11.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|0 : 0
|03.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 14-й тур
|3 : 1
|31.01.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 0
|09.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 0 ДВ
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|24.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|13
|24
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|13
|21
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|13
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|13
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|17
|9
|Херенвен
|14
|17
|10
|Фортуна
|13
|17
|11
|Спарта
|13
|17
|12
|Гоу Эхед Иглс
|13
|16
|13
|ПЕК Зволле
|14
|16
|14
|Волендам
|13
|14
|15
|Эксельсиор
|13
|13
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|13
|12
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|13
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|13
|10