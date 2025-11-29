04:47 ()
Эксельсиор - НАК Бреда 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 17:30
29 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Эксельсиор
НАК Бреда

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - НАК Бреда, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
НАК Бреда
Бреда
История личных встреч
23.04.2021 Нидерланды - Первый дивизион 35-й тур НАК Бреда1 : 2Эксельсиор
03.01.2021 Нидерланды - Первый дивизион 18-й тур Эксельсиор0 : 3НАК Бреда
31.01.2020 Нидерланды - Первый дивизион 24-й тур Эксельсиор2 : 2НАК Бреда
20.09.2019 Нидерланды - Первый дивизион 7-й тур НАК Бреда2 : 1Эксельсиор
03.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Эксельсиор1 : 2НАК Бреда
25.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 3-й тур НАК Бреда0 : 2Эксельсиор
11.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур Эксельсиор0 : 0НАК Бреда
03.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 14-й тур НАК Бреда3 : 1Эксельсиор
31.01.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Эксельсиор0 : 0НАК Бреда
09.08.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 1-й тур НАК Бреда1 : 1Эксельсиор
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур 1 : 2Эксельсиор
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур Эксельсиор1 : 2
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур 2 : 2Эксельсиор
29.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 1 : 0 ДВЭксельсиор
26.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 2 : 0Эксельсиор
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур НАК Бреда0 : 1
08.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 1НАК Бреда
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур НАК Бреда1 : 0
29.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд НАК Бреда1 : 4
24.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 3 : 3НАК Бреда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1334
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1328
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1324
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1321
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1320
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1320
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1317
9 Херенвен1417
10 Фортуна1317
11 Спарта1317
12 Гоу Эхед Иглс1316
13 ПЕК Зволле1416
14 Волендам1314
15 Эксельсиор1313
16
Стыковая зона
НАК Бреда1312
17
Зона вылета
Хераклес1312
18
Зона вылета
Телстар1310

Отзывы и комментарии к матчу

