Насьонал - Бенфика 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 20:00
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
29 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Бенфика, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Насьонал
Фуншал
Бенфика
Лиссабон
|1
|вр
|Кайке
|2
|зщ
|Жоау Аурелиу
|33
|зщ
|Chico Goncalves
|34
|зщ
|Leonardo Santos
|5
|зщ
|Жозе Гомеш
|8
|пз
|Мигель Баэса
|6
|пз
|Matheus dos Santos Dias
|28
|пз
|Лизиеро
|11
|нп
|Paulinho
|9
|нп
|Хесус Рамирес
|7
|нп
|Вити
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|17
|зщ
|Амар Дедич
|4
|зщ
|Антониу Силва
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|20
|пз
|Ричард Риос
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|10
|пз
|Георгий Судаков
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|08.03.2025
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|3 : 0
|19.12.2024
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|0 : 2
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 3
|25.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 1
|10.02.2019
|Португалия - Примейра
|21-й тур
|10 : 0
|02.09.2018
|Португалия - Примейра
|4-й тур
|0 : 4
|05.02.2017
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|3 : 0
|27.08.2016
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|1 : 3
|15.05.2016
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|4 : 1
|11.01.2016
|Португалия - Примейра
|17-й тур
|1 : 4
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|4 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 1
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|1 : 1
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|3 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|21.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 2
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 2
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|28
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|11
|25
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|11
|23
|5
|Фамаликан
|11
|19
|6
|Морейренсе
|11
|18
|7
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|8
|Брага
|11
|16
|9
|Эшторил
|11
|13
|10
|Насьонал
|11
|12
|11
|Риу Аве
|11
|12
|12
|Санта-Клара
|11
|11
|13
|Эштрела
|11
|11
|14
|Алверка
|11
|11
|15
|Каза Пия
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Арока
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Тондела
|11
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|12
|3