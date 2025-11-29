04:47 ()
Насьонал - Бенфика 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 20:00
Стадион: Мадейра (Фуншал, Португалия), вместимость: 5200
29 Ноября 2025 года в 21:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Насьонал
Бенфика

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Насьонал - Бенфика, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мадейра (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Насьонал
Фуншал
Бенфика
Лиссабон
1 Бразилия вр Кайке
2 Португалия зщ Жоау Аурелиу
33 Португалия зщ Chico Goncalves
34 Бразилия зщ Leonardo Santos
5 Португалия зщ Жозе Гомеш
8 Испания пз Мигель Баэса
6 Бразилия пз Matheus dos Santos Dias
28 Бразилия пз Лизиеро
11 Бразилия нп Paulinho
9 Венесуэла нп Хесус Рамирес
7 Мозамбик нп Вити
1 Украина вр Анатолий Трубин
17 Босния и Герцеговина зщ Амар Дедич
4 Португалия зщ Антониу Силва
44 Португалия зщ Томаш Араужу
26 Швеция зщ Самуэль Даль
20 Колумбия пз Ричард Риос
5 Аргентина пз Энсо Барренечеа
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
10 Украина пз Георгий Судаков
8 Норвегия нп Фредрик Эурснес
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
08.03.2025 Португалия — Примейра 25-й тур Бенфика3 : 0Насьонал
19.12.2024 Португалия — Примейра 8-й тур Насьонал0 : 2Бенфика
11.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Насьонал1 : 3Бенфика
25.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Бенфика1 : 1Насьонал
10.02.2019 Португалия - Примейра 21-й тур Бенфика10 : 0Насьонал
02.09.2018 Португалия - Примейра 4-й тур Насьонал0 : 4Бенфика
05.02.2017 Португалия - Примейра 20-й тур Бенфика3 : 0Насьонал
27.08.2016 Португалия - Примейра 3-й тур Насьонал1 : 3Бенфика
15.05.2016 Португалия - Примейра 34-й тур Бенфика4 : 1Насьонал
11.01.2016 Португалия - Примейра 17-й тур Насьонал1 : 4Бенфика
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 4 : 2Насьонал
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 1 : 1Насьонал
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Насьонал0 : 1
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 1 : 1Насьонал
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Насьонал3 : 2
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур 0 : 2Бенфика
21.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 2Бенфика
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Бенфика2 : 2
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Бенфика0 : 1
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 0 : 3Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1131
2
Лига чемпионов
Спортинг1128
3
Лига Европы
Бенфика1125
4
Лига конференций
Жил Висенте1123
5 Фамаликан1119
6 Морейренсе1118
7 Витория Гимарайнш1217
8 Брага1116
9 Эшторил1113
10 Насьонал1112
11 Риу Аве1112
12 Санта-Клара1111
13 Эштрела1111
14 Алверка1111
15 Каза Пия119
16
Стыковая зона
Арока119
17
Зона вылета
Тондела116
18
Зона вылета
АВС123

