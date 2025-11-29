Трабзонспор - Коньяспор 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 19:00
Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
29 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 14-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Коньяспор, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Коньяспор
Конья
Главные тренеры
|Реджеп Учар
|Чагдаш Атан
История личных встреч
|03.03.2025
|Турция — Суперлига
|26-й тур
|1 : 0
|29.09.2024
|Турция — Суперлига
|7-й тур
|3 : 2
|03.04.2024
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 3
|10.11.2023
|Турция - Суперлига
|12-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|2 : 1
|06.11.2022
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|2 : 2
|13.02.2022
|Турция - Суперлига
|25-й тур
|2 : 1
|23.09.2021
|Турция - Суперлига
|6-й тур
|2 : 2
|11.05.2021
|Турция - Суперлига
|41-й тур
|1 : 1
|19.01.2021
|Турция - Суперлига
|20-й тур
|3 : 1
|24.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 4
|08.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|2 : 0
|18.10.2025
|Турция — Суперлига
|9-й тур
|1 : 2
|24.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|1 : 3
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|1 : 2
|22.10.2025
|Турция — Суперлига
|3-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Галатасарай
|13
|32
| 2
Лига чемпионов
|Фенербахче
|13
|31
| 3
Лига Европы
|Трабзонспор
|13
|28
| 4
Лига конференций
|Самсунспор
|13
|24
|5
|Гёзтепе
|13
|23
|6
|Газиантеп
|13
|22
|7
|Бешикташ
|13
|21
|8
|Коджаэлиспор
|14
|18
|9
|Аланьяспор
|13
|15
|10
|Коньяспор
|13
|15
|11
|Ризеспор
|13
|14
|12
|Антальяспор
|13
|14
|13
|Истанбул Башакшехир
|13
|13
|14
|Касымпаша
|13
|13
|15
|Генчлербирлиги
|14
|11
| 16
Зона вылета
|Эюпспор
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Кайсериспор
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|13
|8