Трабзонспор - Коньяспор 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 19:00
Стадион: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
29 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 14-й тур
Трабзонспор
Коньяспор

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Коньяспор, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Папара Парк — Шенол Гюнеш (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Коньяспор
Конья
Главные тренеры
Турция Реджеп Учар
Турция Чагдаш Атан
Турция Чагдаш Атан
Турция Чагдаш Атан
История личных встреч
03.03.2025 Турция — Суперлига 26-й тур Коньяспор1 : 0Трабзонспор
29.09.2024 Турция — Суперлига 7-й тур Трабзонспор3 : 2Коньяспор
03.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур Коньяспор1 : 3Трабзонспор
10.11.2023 Турция - Суперлига 12-й тур Трабзонспор2 : 1Коньяспор
29.04.2023 Турция - Суперлига 32-й тур Коньяспор2 : 1Трабзонспор
06.11.2022 Турция - Суперлига 13-й тур Трабзонспор2 : 2Коньяспор
13.02.2022 Турция - Суперлига 25-й тур Трабзонспор2 : 1Коньяспор
23.09.2021 Турция - Суперлига 6-й тур Коньяспор2 : 2Трабзонспор
11.05.2021 Турция - Суперлига 41-й тур Коньяспор1 : 1Трабзонспор
19.01.2021 Турция - Суперлига 20-й тур Трабзонспор3 : 1Коньяспор
24.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур 3 : 4Трабзонспор
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Трабзонспор1 : 1
01.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 0 : 0Трабзонспор
25.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Трабзонспор2 : 0
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур 1 : 2Трабзонспор
24.11.2025 Турция — Суперлига 13-й тур Коньяспор0 : 0
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 2 : 0Коньяспор
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Коньяспор1 : 3
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 1 : 2Коньяспор
22.10.2025 Турция — Суперлига 3-й тур Коньяспор0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1332
2
Лига чемпионов
Фенербахче1331
3
Лига Европы
Трабзонспор1328
4
Лига конференций
Самсунспор1324
5 Гёзтепе1323
6 Газиантеп1322
7 Бешикташ1321
8 Коджаэлиспор1418
9 Аланьяспор1315
10 Коньяспор1315
11 Ризеспор1314
12 Антальяспор1314
13 Истанбул Башакшехир1313
14 Касымпаша1313
15 Генчлербирлиги1411
16
Зона вылета
Эюпспор139
17
Зона вылета
Кайсериспор139
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк138

Отзывы и комментарии к матчу

