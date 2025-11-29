04:48 ()
Нафтан - Арсенал Дз 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Нафтан
Арсенал Дз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Арсенал Дз, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
06.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Арсенал Дз0 : 1Нафтан
24.11.2024 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Нафтан0 : 0Арсенал Дз
30.06.2024 Беларусь — Высшая лига 14-й тур Арсенал Дз0 : 3Нафтан
30.10.2021 Беларусь - Первая лига 29-й тур Арсенал Дз0 : 0Нафтан
14.08.2021 Беларусь - Первая лига 18-й тур Нафтан0 : 1Арсенал Дз
22.05.2021 Беларусь - Первая лига 7-й тур Арсенал Дз2 : 0Нафтан
21.10.2020 Беларусь - Первая лига 20-й тур Нафтан2 : 1Арсенал Дз
31.05.2020 Беларусь - Первая лига 7-й тур Арсенал Дз4 : 2Нафтан
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур 5 : 0Нафтан
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Нафтан1 : 2
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 2 : 0Нафтан
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Нафтан1 : 3
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 1 : 0Нафтан
22.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Арсенал Дз2 : 1
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 0Арсенал Дз
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Арсенал Дз0 : 0
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур 0 : 1Арсенал Дз
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Арсенал Дз0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2967
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2962
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2954
4 Динамо-Брест2948
5 Минск2948
6 Торпедо-БелАЗ2946
7 Ислочь2946
8 Неман2945
9 БАТЭ2940
10 Гомель2940
11 Арсенал Дз2933
12 Витебск2928
13 Сморгонь2928
14
Стыковая зона
Нафтан2925
15
Зона вылета
Слуцк2921
16
Зона вылета
Молодечно2911

