Суббота 29 ноября
Лехия - Нецеча 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 15:45
Стадион: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша), вместимость: 43615
29 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Лехия
Нецеча

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лехия - Нецеча, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Польсат Плюс Арена (Гданьск, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
09.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Лехия2 : 0Нецеча
16.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Нецеча0 : 2Лехия
04.05.2018 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 4-й тур Лехия0 : 1Нецеча
27.02.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Лехия2 : 2Нецеча
23.09.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Нецеча2 : 1Лехия
29.04.2017 Польша - Экстракласса Плей-офф чемпионов. 1-й тур Лехия2 : 0Нецеча
17.02.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Нецеча1 : 1Лехия
28.08.2016 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Лехия1 : 2Нецеча
20.03.2016 Польша - Экстракласса 28-й тур Лехия1 : 1Нецеча
25.10.2015 Польша - Экстракласса 13-й тур Нецеча0 : 1Лехия
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 2Лехия
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Лехия2 : 1
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Лехия1 : 2
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Лехия
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 1 : 2Лехия
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Нецеча2 : 0
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 2Нецеча
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Нецеча0 : 3
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Нецеча1 : 1
20.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 3 : 1Нецеча
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1730
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1527
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1725
5 Лех П1524
6 Ракув1523
7 Корона1623
8 Краковия1522
9 Заглембе Л1521
10 Погонь1620
11 Видзев1720
12 Мотор1519
13 Легия1518
14 Арка1618
15 ГКС Катовице1517
16
Зона вылета
Нецеча1616
17
Зона вылета
Лехия1614
18
Зона вылета
Пяст1514

