Корона - Краковия 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 18:30
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
29 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Краковия, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Корона
Кельце
Краковия
Краков
Главные тренеры
|Яцек Зелински
|Лука Элснер
История личных встреч
|14.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|1 : 1
|10.08.2024
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 2
|09.03.2024
|Польша - Экстракласса
|24-й тур
|1 : 1
|02.09.2023
|Польша - Экстракласса
|7-й тур
|0 : 0
|06.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|2 : 1
|23.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 2-й тур
|2 : 0
|15.12.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 19-й тур
|1 : 0
|11.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 4-й тур
|1 : 0
|02.04.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|2 : 1
|28.10.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 13-й тур
|0 : 1
|23.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 3
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 4
|31.10.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 2
|07.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 0
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|17
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|14
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|15
|27
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|17
|25
|5
|Лех П
|15
|24
|6
|Ракув
|15
|23
|7
|Корона
|16
|23
|8
|Краковия
|15
|22
|9
|Заглембе Л
|15
|21
|10
|Погонь
|16
|20
|11
|Видзев
|17
|20
|12
|Мотор
|15
|19
|13
|Легия
|15
|18
|14
|Арка
|16
|18
|15
|ГКС Катовице
|15
|17
| 16
Зона вылета
|Нецеча
|16
|16
| 17
Зона вылета
|Лехия
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Пяст
|15
|14