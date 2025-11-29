04:48 ()
Корона - Краковия 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 18:30
Стадион: Судзуки Арена (Кельце, Польша), вместимость: 15550
29 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Корона
Краковия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Корона - Краковия, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Судзуки Арена (Кельце, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Корона
Кельце
Краковия
Краков
Главные тренеры
Польша Яцек Зелински
Словения Лука Элснер
История личных встреч
14.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Краковия1 : 1Корона
10.08.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Корона0 : 2Краковия
09.03.2024 Польша - Экстракласса 24-й тур Корона1 : 1Краковия
02.09.2023 Польша - Экстракласса 7-й тур Краковия0 : 0Корона
06.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Корона2 : 1Краковия
23.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Краковия2 : 0Корона
15.12.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 19-й тур Корона1 : 0Краковия
11.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 4-й тур Краковия1 : 0Корона
02.04.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Краковия2 : 1Корона
28.10.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 13-й тур Корона0 : 1Краковия
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 3Корона
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Корона1 : 4
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 0Корона
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 0Корона
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Корона1 : 1
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Краковия1 : 2
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 3 : 0Краковия
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Краковия0 : 0
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Краковия
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Краковия2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1730
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1527
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1725
5 Лех П1524
6 Ракув1523
7 Корона1623
8 Краковия1522
9 Заглембе Л1521
10 Погонь1620
11 Видзев1720
12 Мотор1519
13 Легия1518
14 Арка1618
15 ГКС Катовице1517
16
Зона вылета
Нецеча1616
17
Зона вылета
Лехия1614
18
Зона вылета
Пяст1514

