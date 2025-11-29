ГКС Катовице - Погонь 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 21:15
29 Ноября 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Погонь, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Погонь
Щецин
Главные тренеры
|Томас Томасберг
История личных встреч
|06.04.2025
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|4 : 0
|27.09.2024
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|3 : 1
|08.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 3
|31.10.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|0 : 3
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 5
|05.10.2025
|Польша — Экстракласса
|11-й тур
|0 : 1
|24.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|5 : 1
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 2
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 0
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|19.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|17
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|14
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|15
|27
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|17
|25
|5
|Лех П
|15
|24
|6
|Ракув
|15
|23
|7
|Корона
|16
|23
|8
|Краковия
|15
|22
|9
|Заглембе Л
|15
|21
|10
|Погонь
|16
|20
|11
|Видзев
|17
|20
|12
|Мотор
|15
|19
|13
|Легия
|15
|18
|14
|Арка
|16
|18
|15
|ГКС Катовице
|15
|17
| 16
Зона вылета
|Нецеча
|16
|16
| 17
Зона вылета
|Лехия
|16
|14
| 18
Зона вылета
|Пяст
|15
|14