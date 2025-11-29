04:48 ()
ГКС Катовице - Погонь 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 21:15
29 Ноября 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
ГКС Катовице
Погонь

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ГКС Катовице - Погонь, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ГКС Катовице
Катовице
Погонь
Щецин
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
Дания Томас Томасберг
История личных встреч
06.04.2025 Польша — Экстракласса 27-й тур Погонь4 : 0ГКС Катовице
27.09.2024 Польша — Экстракласса 10-й тур ГКС Катовице3 : 1Погонь
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур ГКС Катовице1 : 3
31.10.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 3ГКС Катовице
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур ГКС Катовице1 : 0
17.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 5ГКС Катовице
05.10.2025 Польша — Экстракласса 11-й тур ГКС Катовице0 : 1
24.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Погонь5 : 1
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Погонь1 : 2
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 2 : 0Погонь
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Погонь2 : 1
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 2 : 2Погонь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1730
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1527
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1725
5 Лех П1524
6 Ракув1523
7 Корона1623
8 Краковия1522
9 Заглембе Л1521
10 Погонь1620
11 Видзев1720
12 Мотор1519
13 Легия1518
14 Арка1618
15 ГКС Катовице1517
16
Зона вылета
Нецеча1616
17
Зона вылета
Лехия1614
18
Зона вылета
Пяст1514

