Суббота 29 ноября
Гран-при Катара 2025 смотреть онлайн. Спринт. Формула-1 2025. Этап 23

Начало трансляции: 29-11-2025 16:00
Арена: Международный автодром Лусаил (Доха, Катар)
Этап 23, Доха, Катар. Гран-при Катара. Спринт
29 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00)

Спортсмен Команда Результат Очки
1 Австралия Оскар Пиастри McLaren
2 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
3 Великобритания Ландо Норрис McLaren
4 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
5 Япония Юки Цунода Red Bull
6 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
7 Италия Андреа Кими Антонелли Mercedes AMG F1
8 Испания Карлос Сайнс Williams
9 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
10 Таиланд Алекс Албон Williams
11 Франция Исак Хаджар Racing Bulls
12 Великобритания Оливер Берман Haas
13 Бразилия Габриэл Бортолето Kick Sauber
14 Германия Нико Хюлькенберг Kick Sauber
15 Франция Эстебан Окон Haas
16 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
17 Новая Зеландия Лиам Лоусон Racing Bulls
18 Великобритания Льюис Хэмилтон Scuderia Ferrari
19 Франция Пьер Гасли Alpine
20 Аргентина Франко Колапинто Alpine

