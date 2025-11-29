Гран-при Катара 2025 смотреть онлайн. Спринт. Формула-1 2025. Этап 23
Начало трансляции: 29-11-2025 16:00
Арена: Международный автодром Лусаил (Доха, Катар)Этап 23, Доха, Катар. Гран-при Катара. Спринт
29 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Оскар Пиастри
|McLaren
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|4
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|5
|Юки Цунода
|Red Bull
|6
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|7
|Андреа Кими Антонелли
|Mercedes AMG F1
|8
|Карлос Сайнс
|Williams
|9
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|10
|Алекс Албон
|Williams
|11
|Исак Хаджар
|Racing Bulls
|12
|Оливер Берман
|Haas
|13
|Габриэл Бортолето
|Kick Sauber
|14
|Нико Хюлькенберг
|Kick Sauber
|15
|Эстебан Окон
|Haas
|16
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|17
|Лиам Лоусон
|Racing Bulls
|18
|Льюис Хэмилтон
|Scuderia Ferrari
|19
|Пьер Гасли
|Alpine
|20
|Франко Колапинто
|Alpine