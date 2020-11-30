Ахмат - Динамо М 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 15:30
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
30 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Динамо М, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ахмат
Грозный
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Станислав Саламович Черчесов
|Ролан Александрович Гусев (и.о.)
История личных встреч
|31.10.2025
|Россия — МФЛ
|28-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|08.07.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|1 : 1
|04.07.2025
|Россия — МФЛ
|13-й тур
|1 : 0
|02.12.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 1
|15.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 2
|12.07.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|1 : 2
|30.06.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|12.04.2024
|Россия — МФЛ
|Группа Б
|0 : 0
|09.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 0
|22.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|4 : 0
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|27.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 1
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|2 : 5
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|ЦСКА
|17
|36
|2
|Краснодар
|16
|34
|3
|Зенит
|16
|33
|4
|Балтика
|17
|32
|5
|Локомотив М
|16
|31
|6
|Спартак М
|17
|28
|7
|Рубин
|16
|23
|8
|Акрон
|17
|21
|9
|Динамо М
|16
|20
|10
|Ростов
|16
|18
|11
|Крылья Советов
|16
|17
|12
|Ахмат
|16
|16
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|16
|14
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|17
|12
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|17
|11
| 16
Зона вылета
|Сочи
|16
|8