Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Ахмат - Динамо М 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 15:30
Стадион: Ахмат Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
30 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур
Ахмат
Динамо М

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Динамо М, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Динамо М
Москва
Главные тренеры
Россия Станислав Саламович Черчесов
Россия Ролан Александрович Гусев (и.о.)
История личных встреч
31.10.2025 Россия — МФЛ 28-й тур Ахмат2 : 2Динамо М
19.10.2025 Мир Российская Премьер-лига 12-й тур Динамо М2 : 2Ахмат
08.07.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Динамо М1 : 1Ахмат
04.07.2025 Россия — МФЛ 13-й тур Динамо М1 : 0Ахмат
02.12.2024 Мир Российская Премьер-лига 17-й тур Ахмат1 : 1Динамо М
15.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 8-й тур Динамо М4 : 2Ахмат
12.07.2024 Россия — МФЛ Группа Б Ахмат1 : 2Динамо М
30.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Динамо М0 : 3Ахмат
12.04.2024 Россия — МФЛ Группа Б Динамо М0 : 0Ахмат
09.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 20-й тур Динамо М2 : 0Ахмат
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 0Ахмат
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Ахмат0 : 1
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Ахмат1 : 2
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 4 : 0Ахмат
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 2 : 0Ахмат
27.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч Динамо М0 : 1
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Динамо М3 : 0
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 2 : 5Динамо М
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо М1 : 2
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Динамо М0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1 ЦСКА1736
2 Краснодар1634
3 Зенит1633
4 Балтика1732
5 Локомотив М1631
6 Спартак М1728
7 Рубин1623
8 Акрон1721
9 Динамо М1620
10 Ростов1618
11 Крылья Советов1617
12 Ахмат1616
13
Стыковая зона
Динамо Мх1614
14
Стыковая зона
Оренбург1712
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1711
16
Зона вылета
Сочи168

