Арсенал Т - Нефтехимик 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 16:00
30 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 21-й тур
Арсенал Т
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Нефтехимик, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
29.09.2025 Россия — Лига PARI 12-й тур Нефтехимик1 : 0Арсенал Т
16.11.2024 Россия — Мелбет Первая лига 19-й тур Нефтехимик2 : 2Арсенал Т
11.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 5-й тур Арсенал Т1 : 1Нефтехимик
11.05.2024 Россия — Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал Т1 : 0Нефтехимик
01.10.2023 Россия — Мелбет Первая лига 12-й тур Нефтехимик0 : 0Арсенал Т
02.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Нефтехимик1 : 0Арсенал Т
11.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Арсенал Т2 : 1Нефтехимик
23.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Нефтехимик2 : 3Арсенал Т
23.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Арсенал Т2 : 1Нефтехимик
25.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Арсенал Т0 : 0 3 : 2
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Арсенал Т1 : 1
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 1 : 2Арсенал Т
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Арсенал Т1 : 0
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур 1 : 2Арсенал Т
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Нефтехимик1 : 3
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур 2 : 4Нефтехимик
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Нефтехимик1 : 0
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 1 : 1Нефтехимик
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Нефтехимик1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2045
2
Повышение
Урал2141
3
Плей-офф за повышение
Родина2035
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2034
5 Челябинск2032
6 КАМАЗ2031
7 Ротор2029
8 СКА-Хабаровск2129
9 Нефтехимик2027
10 Арсенал Т2027
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2022
14 Волга Ул2122
15 Уфа2120
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол2116
18
Зона вылета
Чайка2112

