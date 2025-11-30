Арсенал Т - Нефтехимик 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 16:00
30 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 21-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Нефтехимик, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Гунько
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|29.09.2025
|Россия — Лига PARI
|12-й тур
|1 : 0
|16.11.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|19-й тур
|2 : 2
|11.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 1
|11.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|02.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|23.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|2 : 3
|23.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 1
|25.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|0 : 0 3 : 2
|22.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|1 : 1
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 2
|26.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 3
|22.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|2 : 4
|15.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 1
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|20
|45
| 2
Повышение
|Урал
|21
|41
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|20
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|20
|34
|5
|Челябинск
|20
|32
|6
|КАМАЗ
|20
|31
|7
|Ротор
|20
|29
|8
|СКА-Хабаровск
|21
|29
|9
|Нефтехимик
|20
|27
|10
|Арсенал Т
|20
|27
|11
|Шинник
|21
|26
|12
|Черноморец
|21
|24
|13
|Енисей
|20
|22
|14
|Волга Ул
|21
|22
|15
|Уфа
|21
|20
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Сокол
|21
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|21
|12