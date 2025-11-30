01:23 ()
Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 14:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
30 Ноября 2025 года в 15:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Кристал Пэлас
Манчестер Юнайтед

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Англия вр Дин Хендерсон
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
26 США зщ Крис Ричардс
2 Колумбия пз Даниэль Муньос
20 Англия пз Адам Уортон
18 Япония пз Даити Камада
3 Англия пз Тайрик Митчелл
7 Сенегал пз Исмаила Сарр
10 Испания нп Йереми Пино
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
15 Франция зщ Лени Йоро
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
23 Англия зщ Люк Шоу
2 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
7 Англия пз Мэйсон Маунт
19 Камерун нп Брайан Мбемо
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
Австрия Оливер Гласнер
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
02.02.2025 Англия — Премьер-лига 24-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Кристал Пэлас
21.09.2024 Англия — Премьер-лига 5-й тур Кристал Пэлас0 : 0Манчестер Юнайтед
06.05.2024 Англия - Премьер-лига 36-й тур Кристал Пэлас4 : 0Манчестер Юнайтед
30.09.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Кристал Пэлас
26.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Манчестер Юнайтед3 : 0Кристал Пэлас
04.02.2023 Англия - Премьер-лига 22-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Кристал Пэлас
18.01.2023 Англия - Премьер-лига 7-й тур Кристал Пэлас1 : 1Манчестер Юнайтед
19.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед3 : 1Кристал Пэлас
22.05.2022 Англия - Премьер-лига 38-й тур Кристал Пэлас1 : 0Манчестер Юнайтед
05.12.2021 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 2 : 1Кристал Пэлас
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 0 : 2Кристал Пэлас
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Кристал Пэлас0 : 0
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Кристал Пэлас3 : 1
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас2 : 0
24.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Манчестер Юнайтед4 : 2
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1229
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1223
4
Лига чемпионов
Сандерленд1322
5
Лига Европы
Астон Вилла1221
6 Кристал Пэлас1220
7 Брайтон энд Хоув Альбион1219
8 Брентфорд1319
9 Борнмут1319
10 Тоттенхэм Хотспур1218
11 Манчестер Юнайтед1218
12 Эвертон1218
13 Ливерпуль1218
14 Ньюкасл Юнайтед1215
15 Фулхэм1214
16 Ноттингем Форест1212
17 Вест Хэм Юнайтед1211
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон122

