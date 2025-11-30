Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 14:00
Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
30 Ноября 2025 года в 15:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 13-й тур
Главный судья: Роберт Джонс (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кристал Пэлас
Лондон
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|2
|пз
|Даниэль Муньос
|20
|пз
|Адам Уортон
|18
|пз
|Даити Камада
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|7
|пз
|Исмаила Сарр
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|15
|зщ
|Лени Йоро
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|23
|зщ
|Люк Шоу
|2
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|16
|нп
|Амад Диалло
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
Главные тренеры
|Оливер Гласнер
|Рубен Аморим
История личных встреч
|02.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|21.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|5-й тур
|0 : 0
|06.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|4 : 0
|30.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 1
|26.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 0
|04.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|18.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|19.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|3 : 1
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|05.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 0
|24.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|29
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|12
|23
| 4
Лига чемпионов
|Сандерленд
|13
|22
| 5
Лига Европы
|Астон Вилла
|12
|21
|6
|Кристал Пэлас
|12
|20
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|19
|8
|Брентфорд
|13
|19
|9
|Борнмут
|13
|19
|10
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|12
|18
|12
|Эвертон
|12
|18
|13
|Ливерпуль
|12
|18
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Фулхэм
|12
|14
|16
|Ноттингем Форест
|12
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2