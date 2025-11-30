Страсбург - Брест 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 16:00
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
30 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Брест, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Брест
Брест
|39
|вр
|Майк Пендерс
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|23
|зщ
|Мамаду Сарр
|22
|зщ
|Гела Дуэ
|3
|пз
|Бен Чилуэлл
|17
|пз
|Матис Амугу
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|80
|пз
|Феликс Лемарешаль
|7
|нп
|Диегу Морейра
|9
|нп
|Хоакин Паничелли
|10
|нп
|Эмануэль Эмега
|30
|вр
|Грегуар Кудер
|77
|зщ
|Кенни Лала
|5
|зщ
|Брендан Шардонне
|27
|зщ
|Дауда Гвиндо
|4
|зщ
|Жуниор Диас
|13
|пз
|Жорис Шотар
|8
|пз
|Юго Маньетти
|23
|пз
|Камори Думбия
|10
|нп
|Ромен дель Кастильо
|99
|нп
|Пате Мбуп
|19
|нп
|Людовик Ажорк
Главные тренеры
|Лиам Росеньор
|Эрик Руа
История личных встреч
|23.02.2025
|Франция — Лига 1
|23-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 1
|24.02.2024
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 3
|07.12.2023
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|04.09.2022
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 1
|07.05.2022
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|0 : 1
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|3 : 1
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 2
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|8-й тур
|0 : 3
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 2
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|14
|24
| 5
Лига Европы
|Лилль
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Монако
|14
|23
|7
|Страсбург
|13
|22
|8
|Лион
|13
|21
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Анже
|13
|16
|12
|Париж
|13
|14
|13
|Гавр
|13
|14
|14
|Брест
|13
|13
|15
|Нант
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|13
|8