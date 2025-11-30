01:25 ()
Страсбург - Брест 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 16:00
Стадион: Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 26109
30 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Бастьен Дешепи (Франция);
Страсбург
Брест

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Брест, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Страсбург
Страсбург
Брест
Брест
39БельгияврМайк Пендерс
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
23ФранциязщМамаду Сарр
22ФранциязщГела Дуэ
3АнглияпзБен Чилуэлл
17ФранцияпзМатис Амугу
29ФранцияпзСамир Эль-Мурабет
80ФранцияпзФеликс Лемарешаль
7БельгиянпДиегу Морейра
9АргентинанпХоакин Паничелли
10НидерландынпЭмануэль Эмега
30ФранцияврГрегуар Кудер
77ФранциязщКенни Лала
5ФранциязщБрендан Шардонне
27МализщДауда Гвиндо
4Кот-д'ИвуарзщЖуниор Диас
13ФранцияпзЖорис Шотар
8ФранцияпзЮго Маньетти
23МалипзКамори Думбия
10ФранциянпРомен дель Кастильо
99СенегалнпПате Мбуп
19ФранциянпЛюдовик Ажорк
Главные тренеры
АнглияЛиам Росеньор
ФранцияЭрик Руа
История личных встреч
23.02.2025Франция — Лига 123-й турСтрасбург0 : 0Брест
30.11.2024Франция — Лига 113-й турБрест3 : 1Страсбург
24.02.2024Франция - Лига 123-й турСтрасбург0 : 3Брест
07.12.2023Франция - Лига 112-й турБрест1 : 1Страсбург
05.03.2023Франция - Лига 126-й турСтрасбург0 : 1Брест
04.09.2022Франция - Лига 16-й турБрест1 : 1Страсбург
07.05.2022Франция - Лига 136-й турБрест0 : 1Страсбург
29.08.2021Франция - Лига 14-й турСтрасбург3 : 1Брест
03.02.2021Франция - Лига 123-й турСтрасбург2 : 2Брест
25.10.2020Франция - Лига 18-й турБрест0 : 3Страсбург
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турСтрасбург2 : 1
22.11.2025Франция — Лига 113-й тур1 : 0Страсбург
09.11.2025Франция — Лига 112-й турСтрасбург2 : 0
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур1 : 2Страсбург
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур4 : 1Страсбург
23.11.2025Франция — Лига 113-й турБрест3 : 2
08.11.2025Франция — Лига 112-й тур3 : 0Брест
02.11.2025Франция — Лига 111-й турБрест0 : 0
29.10.2025Франция — Лига 110-й тур1 : 0Брест
25.10.2025Франция — Лига 19-й турБрест0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1430
2
Лига чемпионов
Марсель1328
3
Лига чемпионов
Ланс1328
4
Лига чемпионов
Ренн1424
5
Лига Европы
Лилль1323
6
Лига конференций
Монако1423
7 Страсбург1322
8 Лион1321
9 Ницца1317
10 Тулуза1316
11 Анже1316
12 Париж1314
13 Гавр1314
14 Брест1313
15 Нант1311
16
Стыковая зона
Лорьян1311
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер138

