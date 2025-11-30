01:25 ()
Лорьян - Ницца 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 18:15
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
30 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Лорьян
Ницца

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ницца, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лорьян
Лорьян
Ницца
Ницца
38ШвейцарияврИвон Мвого
5Кот-д'ИвуарзщБамо Мейте
3ТунисзщМонтассар Тальби
8ФранциязщНоа Кадиу
43Буркина-ФасозщАрсен Куасси
44КамерунпзДарлин Йонгва
11ФранцияпзТео Ле Брис
62КамерунпзАртур Эбонг
29ТогопзДерман Карим
28СенегалнпСамбу Сумано
15БениннпАйегун Тосин
80ФранцияврЙеванн Диуф
33ФранциязщАнтуан Менди
28Сьерра-ЛеонезщДжума Ба
37ГаназщКоджо Оппонг
92ФранцияпзЖонатан Клосс
24БельгияпзШарль Ванхаутте
99ГанапзСалис Самед
26ФранцияпзМельвен Бар
10ФранцияпзСофьян Диоп
25ФранциянпМохамед-Али Шо
9НигериянпТеремас Моффи
Главные тренеры
ФранцияОливье Панталони
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
19.04.2024Франция - Лига 130-й турНицца3 : 0Лорьян
20.08.2023Франция - Лига 12-й турЛорьян1 : 1Ницца
19.03.2023Франция - Лига 128-й турНицца1 : 1Лорьян
30.10.2022Франция - Лига 113-й турЛорьян1 : 2Ницца
17.04.2022Франция - Лига 132-й турНицца2 : 1Лорьян
22.09.2021Франция - Лига 17-й турЛорьян1 : 0Ницца
14.03.2021Франция - Лига 129-й турЛорьян1 : 1Ницца
23.12.2020Франция - Лига 117-й турНицца2 : 2Лорьян
18.02.2017Франция - Лига 126-й турЛорьян0 : 1Ницца
08.01.2017Кубок Франции1/32 финалаЛорьян2 : 1Ницца
23.11.2025Франция — Лига 113-й тур1 : 1Лорьян
09.11.2025Франция — Лига 112-й турЛорьян1 : 1
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур3 : 0Лорьян
29.10.2025Франция — Лига 110-й турЛорьян1 : 1
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур2 : 0Лорьян
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур3 : 0Ницца
21.11.2025Франция — Лига 113-й турНицца1 : 5
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур2 : 1Ницца
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турНицца1 : 3
01.11.2025Франция — Лига 111-й тур1 : 0Ницца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1430
2
Лига чемпионов
Марсель1328
3
Лига чемпионов
Ланс1328
4
Лига чемпионов
Ренн1424
5
Лига Европы
Лилль1323
6
Лига конференций
Монако1423
7 Страсбург1322
8 Лион1321
9 Ницца1317
10 Тулуза1316
11 Анже1316
12 Париж1314
13 Гавр1314
14 Брест1313
15 Нант1311
16
Стыковая зона
Лорьян1311
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер138

