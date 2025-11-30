Лорьян - Ницца 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 18:15
Стадион: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция), вместимость: 18970
30 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Ромен Лиссорг (Франция);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Ницца, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: дю Мустуа — Ив Алленма (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Ницца
|38
|вр
|Ивон Мвого
|5
|зщ
|Бамо Мейте
|3
|зщ
|Монтассар Тальби
|8
|зщ
|Ноа Кадиу
|43
|зщ
|Арсен Куасси
|44
|пз
|Дарлин Йонгва
|11
|пз
|Тео Ле Брис
|62
|пз
|Артур Эбонг
|29
|пз
|Дерман Карим
|28
|нп
|Самбу Сумано
|15
|нп
|Айегун Тосин
|80
|вр
|Йеванн Диуф
|33
|зщ
|Антуан Менди
|28
|зщ
|Джума Ба
|37
|зщ
|Коджо Оппонг
|92
|пз
|Жонатан Клосс
|24
|пз
|Шарль Ванхаутте
|99
|пз
|Салис Самед
|26
|пз
|Мельвен Бар
|10
|пз
|Софьян Диоп
|25
|нп
|Мохамед-Али Шо
|9
|нп
|Теремас Моффи
Главные тренеры
|Оливье Панталони
|Франк Эз
История личных встреч
|19.04.2024
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|3 : 0
|20.08.2023
|Франция - Лига 1
|2-й тур
|1 : 1
|19.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Франция - Лига 1
|13-й тур
|1 : 2
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 1
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|1 : 1
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 2
|18.02.2017
|Франция - Лига 1
|26-й тур
|0 : 1
|08.01.2017
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|2 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|21.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 5
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 3
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|14
|24
| 5
Лига Европы
|Лилль
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Монако
|14
|23
|7
|Страсбург
|13
|22
|8
|Лион
|13
|21
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Анже
|13
|16
|12
|Париж
|13
|14
|13
|Гавр
|13
|14
|14
|Брест
|13
|13
|15
|Нант
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|13
|8