Гавр - Лилль 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
30 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Гавр
Лилль

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лилль, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гавр
Гавр
Лилль
Лилль
99СенегалврМори Дио
93СенегалзщАруна Санганте
4ФранциязщГотье Льорис
18ФранциязщЯнис Зуауи
7ВенгрияпзЛоик Него
15ЯпонияпзАюму Секо
11ФранцияпзГодсон Кереме
14ФранцияпзРассул Ндиайе
26ФранцияпзСаймон Эбоног
45СенегалпзИсса Сумаре
8МароккопзЯсин Кехта
1ТурцияврБерке Озер
12БельгиязщТома Мёнье
23АлжирзщАйсса Манди
15ФранциязщРомен Перро
18ДР КонгозщШансель Мбемба
27ПортугалияпзФелиш Коррея
6АлжирпзНабиль Бенталеб
32ФранцияпзАйюб Буадди
11НорвегияпзОсам Сахрауи
29МарокконпХамза Игамане
9ФранциянпОливье Жиру
Главные тренеры
ФранцияДидье Дигар
ФранцияБруно Женезио
История личных встреч
08.02.2025Франция — Лига 121-й турЛилль1 : 2Гавр
28.09.2024Франция — Лига 16-й турГавр0 : 3Лилль
17.02.2024Франция - Лига 122-й турЛилль3 : 0Гавр
01.10.2023Франция - Лига 17-й турГавр0 : 2Лилль
23.05.2009Франция - Лига 137-й турГавр0 : 1Лилль
20.12.2008Франция - Лига 119-й турЛилль3 : 1Гавр
22.11.2025Франция — Лига 113-й тур3 : 0Гавр
08.11.2025Франция — Лига 112-й турГавр1 : 1
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 0Гавр
29.10.2025Франция — Лига 110-й турГавр1 : 0
26.10.2025Франция — Лига 19-й тур0 : 1Гавр
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турЛилль4 : 0
23.11.2025Франция — Лига 113-й турЛилль4 : 2
09.11.2025Франция — Лига 112-й тур2 : 0Лилль
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур1 : 0Лилль
02.11.2025Франция — Лига 111-й турЛилль1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1430
2
Лига чемпионов
Марсель1328
3
Лига чемпионов
Ланс1328
4
Лига чемпионов
Ренн1424
5
Лига Европы
Лилль1323
6
Лига конференций
Монако1423
7 Страсбург1322
8 Лион1321
9 Ницца1317
10 Тулуза1316
11 Анже1316
12 Париж1314
13 Гавр1314
14 Брест1313
15 Нант1311
16
Стыковая зона
Лорьян1311
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер138

