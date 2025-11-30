Гавр - Лилль 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 18:15
Стадион: Осеан (Гавр, Франция), вместимость: 25178
30 Ноября 2025 года в 19:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гавр - Лилль, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Осеан (Гавр, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гавр
Гавр
Лилль
Лилль
|99
|вр
|Мори Дио
|93
|зщ
|Аруна Санганте
|4
|зщ
|Готье Льорис
|18
|зщ
|Янис Зуауи
|7
|пз
|Лоик Него
|15
|пз
|Аюму Секо
|11
|пз
|Годсон Кереме
|14
|пз
|Рассул Ндиайе
|26
|пз
|Саймон Эбоног
|45
|пз
|Исса Сумаре
|8
|пз
|Ясин Кехта
|1
|вр
|Берке Озер
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|23
|зщ
|Айсса Манди
|15
|зщ
|Ромен Перро
|18
|зщ
|Шансель Мбемба
|27
|пз
|Фелиш Коррея
|6
|пз
|Набиль Бенталеб
|32
|пз
|Айюб Буадди
|11
|пз
|Осам Сахрауи
|29
|нп
|Хамза Игамане
|9
|нп
|Оливье Жиру
Главные тренеры
|Дидье Дигар
|Бруно Женезио
История личных встреч
|08.02.2025
|Франция — Лига 1
|21-й тур
|1 : 2
|28.09.2024
|Франция — Лига 1
|6-й тур
|0 : 3
|17.02.2024
|Франция - Лига 1
|22-й тур
|3 : 0
|01.10.2023
|Франция - Лига 1
|7-й тур
|0 : 2
|23.05.2009
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|0 : 1
|20.12.2008
|Франция - Лига 1
|19-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 0
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|0 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 0
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 2
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|14
|24
| 5
Лига Европы
|Лилль
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Монако
|14
|23
|7
|Страсбург
|13
|22
|8
|Лион
|13
|21
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Анже
|13
|16
|12
|Париж
|13
|14
|13
|Гавр
|13
|14
|14
|Брест
|13
|13
|15
|Нант
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|13
|8