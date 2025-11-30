Минск - БАТЭ 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 13:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
30 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - БАТЭ, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Минск
Минск
БАТЭ
Борисов
История личных встреч
|05.07.2025
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|02.08.2024
|Беларусь — Высшая лига
|16-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Беларусь — Высшая лига
|1-й тур
|0 : 1
|25.10.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|08.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 2
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
|09.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 2
|15.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 2
|26.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|6 : 0
|23.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|2 : 3
|08.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 4
|02.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 1
|24.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|2 : 2
|19.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|4 : 1
|23.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|29-й тур
|5 : 0
|09.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|26-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|25-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|МЛ Витебск
|30
|68
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|30
|63
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Славия-Мозырь
|30
|57
|4
|Динамо-Брест
|30
|51
|5
|Ислочь
|30
|49
|6
|Минск
|29
|48
|7
|Торпедо-БелАЗ
|29
|46
|8
|Неман
|30
|45
|9
|Гомель
|30
|43
|10
|БАТЭ
|29
|40
|11
|Арсенал Дз
|30
|33
|12
|Витебск
|30
|28
|13
|Нафтан
|30
|28
| 14
Стыковая зона
|Сморгонь
|30
|28
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|30
|21
| 16
Зона вылета
|Молодечно
|29
|11