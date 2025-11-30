01:26 ()
Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Минск - БАТЭ 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 13:00
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
30 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Минск
БАТЭ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Минск - БАТЭ, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
05.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур БАТЭ0 : 2Минск
02.08.2024 Беларусь — Высшая лига 16-й тур БАТЭ0 : 1Минск
16.03.2024 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Минск0 : 1БАТЭ
25.10.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур БАТЭ1 : 2Минск
08.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Минск2 : 2БАТЭ
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур БАТЭ3 : 2Минск
09.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Минск2 : 2БАТЭ
15.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур БАТЭ1 : 0Минск
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Минск2 : 2БАТЭ
26.07.2020 Беларусь - Высшая лига 19-й тур БАТЭ6 : 0Минск
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур 2 : 3Минск
08.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Минск1 : 4
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 1Минск
24.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Минск2 : 2
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 4 : 1Минск
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур БАТЭ5 : 0
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур БАТЭ1 : 1
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 2БАТЭ
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур БАТЭ1 : 0
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 1 : 0БАТЭ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск3068
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн3063
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь3057
4 Динамо-Брест3051
5 Ислочь3049
6 Минск2948
7 Торпедо-БелАЗ2946
8 Неман3045
9 Гомель3043
10 БАТЭ2940
11 Арсенал Дз3033
12 Витебск3028
13 Нафтан3028
14
Стыковая зона
Сморгонь3028
15
Зона вылета
Слуцк3021
16
Зона вылета
Молодечно2911

