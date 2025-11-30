01:26 ()
Молодечно - Торпедо-БелАЗ 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 13:00
30 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 30-й тур
Молодечно
Торпедо-БелАЗ

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Молодечно - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

История личных встреч
04.07.2025 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 1Молодечно
18.06.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала Молодечно0 : 2Торпедо-БелАЗ
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур 1 : 0Молодечно
07.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Молодечно0 : 1
31.10.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 1 : 0Молодечно
26.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Молодечно0 : 1
19.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 2 : 2Молодечно
23.11.2025 Беларусь — Высшая лига 29-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 0
18.11.2025 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 4Торпедо-БелАЗ
09.11.2025 Беларусь — Высшая лига 28-й тур 1 : 1Торпедо-БелАЗ
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1
29.10.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск3068
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн3063
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь3057
4 Динамо-Брест3051
5 Ислочь3049
6 Минск2948
7 Торпедо-БелАЗ2946
8 Неман3045
9 Гомель3043
10 БАТЭ2940
11 Арсенал Дз3033
12 Витебск3028
13 Нафтан3028
14
Стыковая зона
Сморгонь3028
15
Зона вылета
Слуцк3021
16
Зона вылета
Молодечно2911

