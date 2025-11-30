Арка - Ракув 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 15:45
30 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Ракув, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арка
Гдыня
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
|Давид Шварга
|Марек Папшун
История личных встреч
|26.06.2020
|Польша - Экстракласса
|Плей-офф за право остаться. 3-й тур
|3 : 2
|22.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|3 : 2
|14.09.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|2 : 0
|21.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|5 : 1
|25.10.2025
|Польша — Экстракласса
|13-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Польша — Экстракласса
|12-й тур
|4 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|22.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 3
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 4
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Гурник З
|17
|30
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Ягеллония
|14
|27
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Висла Плоцк
|15
|27
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Радомяк
|17
|25
|5
|Краковия
|16
|25
|6
|Лех П
|15
|24
|7
|Ракув
|15
|23
|8
|Корона
|17
|23
|9
|Заглембе Л
|15
|21
|10
|Погонь
|16
|20
|11
|Видзев
|17
|20
|12
|Мотор
|15
|19
|13
|Легия
|15
|18
|14
|Арка
|16
|18
|15
|Лехия
|17
|17
| 16
Зона вылета
|ГКС Катовице
|15
|17
| 17
Зона вылета
|Нецеча
|17
|16
| 18
Зона вылета
|Пяст
|15
|14