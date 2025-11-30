01:27 ()
Арка - Ракув 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 15:45
30 Ноября 2025 года в 16:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Арка
Ракув

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арка - Ракув, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 16:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арка
Гдыня
Ракув
Ченстохова
Главные тренеры
Польша Давид Шварга
Польша Марек Папшун
История личных встреч
26.06.2020 Польша - Экстракласса Плей-офф за право остаться. 3-й тур Ракув3 : 2Арка
22.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Арка3 : 2Ракув
14.09.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Ракув2 : 0Арка
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 2 : 0Арка
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Арка3 : 1
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 5 : 1Арка
25.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур Арка2 : 1
18.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур 4 : 0Арка
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Ракув4 : 1
22.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Ракув1 : 3
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 4Ракув
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 0 : 0Ракув
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 1 : 2Ракув
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1730
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1527
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1725
5 Краковия1625
6 Лех П1524
7 Ракув1523
8 Корона1723
9 Заглембе Л1521
10 Погонь1620
11 Видзев1720
12 Мотор1519
13 Легия1518
14 Арка1618
15 Лехия1717
16
Зона вылета
ГКС Катовице1517
17
Зона вылета
Нецеча1716
18
Зона вылета
Пяст1514

Отзывы и комментарии к матчу

