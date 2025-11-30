01:27 ()
Заглембе Л - Ягеллония 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 18:30
Стадион: Заглембе (Любин, Польша), вместимость: 16068
30 Ноября 2025 года в 19:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Заглембе Л
Ягеллония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Заглембе Л - Ягеллония, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе (Любин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Заглембе Л
Любин
Ягеллония
Белосток
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
История личных встреч
21.04.2025 Польша — Экстракласса 29-й тур Ягеллония1 : 3Заглембе Л
19.10.2024 Польша — Экстракласса 12-й тур Заглембе Л1 : 3Ягеллония
20.04.2024 Польша - Экстракласса 29-й тур Заглембе Л1 : 2Ягеллония
20.10.2023 Польша - Экстракласса 12-й тур Ягеллония3 : 0Заглембе Л
18.03.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Ягеллония2 : 2Заглембе Л
04.09.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Заглембе Л1 : 1Ягеллония
03.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Ягеллония2 : 1Заглембе Л
01.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Заглембе Л0 : 1Ягеллония
06.03.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Заглембе Л3 : 0Ягеллония
26.09.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Ягеллония0 : 1Заглембе Л
24.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 5 : 1Заглембе Л
07.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Заглембе Л2 : 0
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур 0 : 0Заглембе Л
24.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 1Заглембе Л
19.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Заглембе Л3 : 1
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Ягеллония1 : 0
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 2Ягеллония
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 1 : 1Ягеллония
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Ягеллония1 : 2
26.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 2 : 1Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1730
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1527
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1725
5 Краковия1625
6 Лех П1524
7 Ракув1523
8 Корона1723
9 Заглембе Л1521
10 Погонь1620
11 Видзев1720
12 Мотор1519
13 Легия1518
14 Арка1618
15 Лехия1717
16
Зона вылета
ГКС Катовице1517
17
Зона вылета
Нецеча1716
18
Зона вылета
Пяст1514

