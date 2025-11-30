01:27 ()
Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Висла Плоцк - Лех П 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 21:15
30 Ноября 2025 года в 22:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 17-й тур
Висла Плоцк
Лех П

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Висла Плоцк - Лех П, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Висла Плоцк
Плоцк
Лех П
Познань
История личных встреч
11.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Висла Плоцк0 : 1Лех П
31.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 3-й тур Лех П1 : 3Висла Плоцк
16.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 29-й тур Висла Плоцк0 : 1Лех П
22.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Лех П4 : 1Висла Плоцк
14.02.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Висла Плоцк1 : 0Лех П
30.08.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Лех П2 : 2Висла Плоцк
29.11.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 17-й тур Висла Плоцк0 : 2Лех П
26.07.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 2-й тур Лех П4 : 0Висла Плоцк
24.11.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 16-й тур Лех П2 : 1Висла Плоцк
22.07.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Висла Плоцк1 : 2Лех П
21.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур 1 : 1Висла Плоцк
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 1Висла Плоцк
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Висла Плоцк2 : 0
27.10.2025 Польша — Экстракласса 13-й тур 1 : 1Висла Плоцк
20.10.2025 Польша — Экстракласса 12-й тур Висла Плоцк3 : 1
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур Лех П2 : 0
23.11.2025 Польша — Экстракласса 16-й тур Лех П4 : 1
09.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 3 : 1Лех П
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур 3 : 2Лех П
02.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Лех П2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Гурник З1730
2
Квалификация Лиги конференций
Ягеллония1427
3
Квалификация Лиги конференций
Висла Плоцк1527
4
Квалификация Лиги конференций
Радомяк1725
5 Краковия1625
6 Лех П1524
7 Ракув1523
8 Корона1723
9 Заглембе Л1521
10 Погонь1620
11 Видзев1720
12 Мотор1519
13 Легия1518
14 Арка1618
15 Лехия1717
16
Зона вылета
ГКС Катовице1517
17
Зона вылета
Нецеча1716
18
Зона вылета
Пяст1514

