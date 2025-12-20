Лидс Юнайтед - Кристал Пэлас 20 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 20-12-2025 22:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
20 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Кристал Пэлас
Лондон
|1
|вр
|Лукас Перри
|2
|зщ
|Джейден Богл
|6
|зщ
|Джо Родон
|15
|зщ
|Яка Бийол
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|22
|пз
|Ао Танака
|4
|пз
|Итан Ампаду
|18
|пз
|Антон Стах
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|19
|нп
|Ноа Окафор
|1
|вр
|Дин Хендерсон
|26
|зщ
|Крис Ричардс
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Марк Гехи
|17
|зщ
|Натаниэл Клайн
|20
|пз
|Адам Уортон
|3
|пз
|Тайрик Митчелл
|19
|пз
|Уилл Хьюз
|10
|нп
|Йереми Пино
|14
|нп
|Жан-Филипп Матета
|9
|нп
|Эдди Нкетиа
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
|Оливер Гласнер
История личных встреч
|09.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 5
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|25.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|30.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 0
|08.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 0
|07.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|4 : 1
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|06.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|3 : 3
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|18.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 6-й тур
|2 : 2
|14.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 3
|11.12.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|07.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|15-й тур
|1 : 2
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|36
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|16
|34
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|16
|33
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|16
|28
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|16
|26
|6
|Манчестер Юнайтед
|16
|26
|7
|Ливерпуль
|16
|26
|8
|Сандерленд
|16
|26
|9
|Эвертон
|16
|24
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|23
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|22
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|13
|Борнмут
|16
|21
|14
|Фулхэм
|16
|20
|15
|Брентфорд
|16
|20
|16
|Ноттингем Форест
|16
|18
|17
|Лидс Юнайтед
|16
|16
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|13
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|16
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|2