Лидс Юнайтед - Кристал Пэлас 20 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 20-12-2025 22:00
Стадион: Элланд Роуд (Лидс, Англия), вместимость: 40204
20 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 17-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лидс Юнайтед - Кристал Пэлас, которое состоится 20 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Элланд Роуд (Лидс, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Кристал Пэлас
Лондон
1 Бразилия вр Лукас Перри
2 Англия зщ Джейден Богл
6 Уэльс зщ Джо Родон
15 Словения зщ Яка Бийол
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
22 Япония пз Ао Танака
4 Уэльс пз Итан Ампаду
18 Германия пз Антон Стах
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
19 Швейцария нп Ноа Окафор
1 Англия вр Дин Хендерсон
26 США зщ Крис Ричардс
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Марк Гехи
17 Англия зщ Натаниэл Клайн
20 Англия пз Адам Уортон
3 Англия пз Тайрик Митчелл
19 Англия пз Уилл Хьюз
10 Испания нп Йереми Пино
14 Франция нп Жан-Филипп Матета
9 Англия нп Эдди Нкетиа
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
Австрия Оливер Гласнер
История личных встреч
09.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Лидс Юнайтед1 : 5Кристал Пэлас
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Кристал Пэлас2 : 1Лидс Юнайтед
25.04.2022 Англия - Премьер-лига 34-й тур Кристал Пэлас0 : 0Лидс Юнайтед
30.11.2021 Англия - Премьер-лига 14-й тур Лидс Юнайтед1 : 0Кристал Пэлас
08.02.2021 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лидс Юнайтед2 : 0Кристал Пэлас
07.11.2020 Англия - Премьер-лига 8-й тур Кристал Пэлас4 : 1Лидс Юнайтед
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
06.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур Лидс Юнайтед3 : 3
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 3 : 2Лидс Юнайтед
23.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Лидс Юнайтед1 : 2
18.12.2025 Лига конференций Общий этап. 6-й тур Кристал Пэлас2 : 2
14.12.2025 Англия — Премьер-лига 16-й тур Кристал Пэлас0 : 3
11.12.2025 Лига конференций Общий этап. 5-й тур 0 : 3Кристал Пэлас
07.12.2025 Англия — Премьер-лига 15-й тур 1 : 2Кристал Пэлас
03.12.2025 Англия — Премьер-лига 14-й тур 0 : 1Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1636
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1634
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1633
4
Лига чемпионов
Челси1628
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1626
6 Манчестер Юнайтед1626
7 Ливерпуль1626
8 Сандерленд1626
9 Эвертон1624
10 Брайтон энд Хоув Альбион1623
11 Тоттенхэм Хотспур1622
12 Ньюкасл Юнайтед1622
13 Борнмут1621
14 Фулхэм1620
15 Брентфорд1620
16 Ноттингем Форест1618
17 Лидс Юнайтед1616
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1613
19
Зона вылета
Бёрнли1610
20
Зона вылета
Вулверхэмптон162

