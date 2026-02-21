Астон Вилла - Лидс Юнайтед 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лидс Юнайтед, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|23
|вр
|Эмилиано Мартинес
|26
|зщ
|Ламар Богард
|4
|зщ
|Эзри Конса
|5
|зщ
|Тайрон Мингз
|22
|зщ
|Ян Матсен
|24
|пз
|Амаду Онана
|27
|пз
|Морган Роджерс
|21
|пз
|Дуглас Луис
|19
|нп
|Джейдон Санчо
|10
|нп
|Эмилиано Буэндия
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|26
|вр
|Карл Дарлоу
|15
|зщ
|Яка Бийол
|6
|зщ
|Джо Родон
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|2
|зщ
|Джейден Богл
|5
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|4
|пз
|Итан Ампаду
|44
|пз
|Илия Груев
|11
|пз
|Бренден Ааронсон
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|Унаи Эмери
|Даниэль Фарке
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|13.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 0
|10.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 3
|09.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 3
|27.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|0 : 1
|23.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 3
|28.04.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 1
|23.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 23-й тур
|2 : 3
|13.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|3 : 2
|15.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|06.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 1
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 4
|26.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|45
| 5
Лига Европы
|Челси
|26
|44
|6
|Ливерпуль
|26
|42
|7
|Брентфорд
|26
|40
|8
|Эвертон
|26
|37
|9
|Борнмут
|26
|37
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|36
|11
|Сандерленд
|26
|36
|12
|Фулхэм
|26
|34
|13
|Кристал Пэлас
|26
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|31
|15
|Лидс Юнайтед
|26
|30
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|26
|18
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|27
|10