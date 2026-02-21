00:05 ()
Астон Вилла - Лидс Юнайтед 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 17:00
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
21 Февраля 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Ашингтон, Англия);
Астон Вилла
Лидс Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Лидс Юнайтед, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Лидс Юнайтед
Лидс
23 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
26 Нидерланды зщ Ламар Богард
4 Англия зщ Эзри Конса
5 Англия зщ Тайрон Мингз
22 Нидерланды зщ Ян Матсен
24 Бельгия пз Амаду Онана
27 Англия пз Морган Роджерс
21 Бразилия пз Дуглас Луис
19 Англия нп Джейдон Санчо
10 Аргентина нп Эмилиано Буэндия
11 Англия нп Олли Уоткинс
26 Уэльс вр Карл Дарлоу
15 Словения зщ Яка Бийол
6 Уэльс зщ Джо Родон
3 Швеция зщ Габриэль Гудмундссон
2 Англия зщ Джейден Богл
5 Нидерланды зщ Паскаль Стрёйк
4 Уэльс пз Итан Ампаду
44 Болгария пз Илия Груев
11 США пз Бренден Ааронсон
29 Италия нп Вильфред Ньонто
9 Англия нп Доминик Калверт-Льюин
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
23.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Лидс Юнайтед1 : 2Астон Вилла
13.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Астон Вилла2 : 1Лидс Юнайтед
02.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Лидс Юнайтед0 : 0Астон Вилла
10.03.2022 Англия - Премьер-лига 20-й тур Лидс Юнайтед0 : 3Астон Вилла
09.02.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла3 : 3Лидс Юнайтед
27.02.2021 Англия - Премьер-лига 26-й тур Лидс Юнайтед0 : 1Астон Вилла
23.10.2020 Англия - Премьер-лига 6-й тур Астон Вилла0 : 3Лидс Юнайтед
28.04.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Лидс Юнайтед1 : 1Астон Вилла
23.12.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Астон Вилла2 : 3Лидс Юнайтед
13.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Астон Вилла1 : 0Лидс Юнайтед
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Астон Вилла1 : 3
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Астон Вилла1 : 0
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 1Астон Вилла
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Астон Вилла0 : 1
29.01.2026 Лига Европы Общий этап. 8-й тур Астон Вилла3 : 2
15.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 1 2 : 4Лидс Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 2Лидс Юнайтед
06.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Лидс Юнайтед3 : 1
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Лидс Юнайтед0 : 4
26.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 1 : 1Лидс Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2758
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2653
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2650
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2645
5
Лига Европы
Челси2644
6 Ливерпуль2642
7 Брентфорд2640
8 Эвертон2637
9 Борнмут2637
10 Ньюкасл Юнайтед2636
11 Сандерленд2636
12 Фулхэм2634
13 Кристал Пэлас2632
14 Брайтон энд Хоув Альбион2631
15 Лидс Юнайтед2630
16 Тоттенхэм Хотспур2629
17 Ноттингем Форест2627
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2624
19
Зона вылета
Бёрнли2618
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2710

