Челси - Бёрнли 21 Февраля прямая трансляция

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Бёрнли, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Роберт Санчес
|23
|зщ
|Трево Чалоба
|21
|зщ
|Йоррел Хато
|29
|зщ
|Уэсли Фофана
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
|17
|пз
|Андрей Сантос
|10
|пз
|Коул Палмер
|8
|пз
|Энцо Фернандес
|20
|нп
|Жоао Педро
|7
|нп
|Педру Нету
|1
|вр
|Мартин Дубравка
|4
|зщ
|Джо Уорролл
|5
|зщ
|Максим Эстеве
|2
|зщ
|Кайл Уокер
|12
|зщ
|Башир Хамфрис
|29
|пз
|Джош Лорент
|8
|пз
|Лесли Угочукву
|19
|пз
|Зиан Флемминг
|28
|пз
|Ханнибал Межбри
|10
|нп
|Маркус Эдвардс
|11
|нп
|Джейдон Энтони
|Лиам Росеньор
|Скотт Паркер
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|07.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 4
|05.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 4
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|31.01.2021
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 0
|31.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|0 : 3
|11.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|3 : 0
|26.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 4
|22.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|2 : 2
|13.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 4
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 3
|03.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 3
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|02.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 0
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|45
| 5
Лига Европы
|Челси
|26
|44
|6
|Ливерпуль
|26
|42
|7
|Брентфорд
|26
|40
|8
|Эвертон
|26
|37
|9
|Борнмут
|26
|37
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|36
|11
|Сандерленд
|26
|36
|12
|Фулхэм
|26
|34
|13
|Кристал Пэлас
|26
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|31
|15
|Лидс Юнайтед
|26
|30
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|26
|18
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|27
|10