Челси - Бёрнли 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 17:00
Стадион: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия), вместимость: 41841
21 Февраля 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Льюис Смит (Англия);
Челси
Бёрнли

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Бёрнли, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Стэмфорд Бридж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон
Бёрнли
Бёрнли
1 Испания вр Роберт Санчес
23 Англия зщ Трево Чалоба
21 Нидерланды зщ Йоррел Хато
29 Франция зщ Уэсли Фофана
24 Англия зщ Рис Джеймс
25 Эквадор пз Мойсес Кайседо
17 Бразилия пз Андрей Сантос
10 Англия пз Коул Палмер
8 Аргентина пз Энцо Фернандес
20 Бразилия нп Жоао Педро
7 Португалия нп Педру Нету
1 Словакия вр Мартин Дубравка
4 Англия зщ Джо Уорролл
5 Франция зщ Максим Эстеве
2 Англия зщ Кайл Уокер
12 Англия зщ Башир Хамфрис
29 Англия пз Джош Лорент
8 Франция пз Лесли Угочукву
19 Нидерланды пз Зиан Флемминг
28 Тунис пз Ханнибал Межбри
10 Англия нп Маркус Эдвардс
11 Англия нп Джейдон Энтони
Главные тренеры
Англия Лиам Росеньор
Англия Скотт Паркер
История личных встреч
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Бёрнли0 : 2Челси
30.03.2024 Англия - Премьер-лига 30-й тур Челси2 : 2Бёрнли
07.10.2023 Англия - Премьер-лига 8-й тур Бёрнли1 : 4Челси
05.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Бёрнли0 : 4Челси
06.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Челси1 : 1Бёрнли
31.01.2021 Англия - Премьер-лига 21-й тур Челси2 : 0Бёрнли
31.10.2020 Англия - Премьер-лига 7-й тур Бёрнли0 : 3Челси
11.01.2020 Англия - Премьер-лига 22-й тур Челси3 : 0Бёрнли
26.10.2019 Англия - Премьер-лига 10-й тур Бёрнли2 : 4Челси
22.04.2019 Англия - Премьер-лига 35-й тур Челси2 : 2Бёрнли
13.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 4Челси
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Челси2 : 2
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 3Челси
03.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч 1 : 0Челси
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Челси3 : 2
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Бёрнли1 : 2
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 2 : 3Бёрнли
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Бёрнли0 : 2
02.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 3 : 0Бёрнли
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Бёрнли2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2758
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2653
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2650
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2645
5
Лига Европы
Челси2644
6 Ливерпуль2642
7 Брентфорд2640
8 Эвертон2637
9 Борнмут2637
10 Ньюкасл Юнайтед2636
11 Сандерленд2636
12 Фулхэм2634
13 Кристал Пэлас2632
14 Брайтон энд Хоув Альбион2631
15 Лидс Юнайтед2630
16 Тоттенхэм Хотспур2629
17 Ноттингем Форест2627
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2624
19
Зона вылета
Бёрнли2618
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2710

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

