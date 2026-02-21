00:05 ()
Брентфорд - Брайтон энд Хоув Альбион 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 17:00
Стадион: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
21 Февраля 2026 года в 18:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Брентфорд
Брайтон энд Хоув Альбион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брентфорд
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1 Ирландия вр Кивин Келлехер
4 Нидерланды зщ Сепп ван ден Берг
3 Англия зщ Рико Генри
20 Норвегия зщ Кристоффер Аер
33 Италия пз Микаель Кайоде
18 Украина пз Егор Ярмолюк
27 Германия пз Витали Янельт
8 Дания пз Матиас Йенсен
19 Буркина-Фасо нп Данго Уаттара
9 Бразилия нп Игор Тьяго
23 Англия нп Кин Льюис-Поттер
1 Нидерланды вр Барт Вербрюгген
6 Нидерланды зщ Ян Паул ван Хекке
5 Англия зщ Льюис Данк
24 Турция зщ Ферди Кадыоглу
22 Япония зщ Каору Митома
13 Англия пз Джек Хиншелвуд
17 Камерун пз Карлос Балеба
25 Парагвай пз Диего Гомес
30 Германия пз Паскаль Грос
27 Нидерланды пз Матс Виффер
18 Англия нп Дэнни Уэлбек
Главные тренеры
Ирландия Кит Эндрюс
Германия Фабиан Марк Хюрцелер
История личных встреч
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Брентфорд
19.04.2025 Англия — Премьер-лига 33-й тур Брентфорд4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
27.12.2024 Англия — Премьер-лига 18-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Брентфорд
03.04.2024 Англия - Премьер-лига 31-й тур Брентфорд0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
06.12.2023 Англия - Премьер-лига 15-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Брентфорд
01.04.2023 Англия - Премьер-лига 29-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 3Брентфорд
14.10.2022 Англия - Премьер-лига 11-й тур Брентфорд2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2021 Англия - Премьер-лига 19-й тур Брайтон энд Хоув Альбион2 : 0Брентфорд
11.09.2021 Англия - Премьер-лига 4-й тур Брентфорд0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.02.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Брентфорд3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
16.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1Брентфорд
12.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Брентфорд1 : 1
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 2 : 3Брентфорд
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 1Брентфорд
25.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Брентфорд0 : 2
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2758
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2653
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2650
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2645
5
Лига Европы
Челси2644
6 Ливерпуль2642
7 Брентфорд2640
8 Эвертон2637
9 Борнмут2637
10 Ньюкасл Юнайтед2636
11 Сандерленд2636
12 Фулхэм2634
13 Кристал Пэлас2632
14 Брайтон энд Хоув Альбион2631
15 Лидс Юнайтед2630
16 Тоттенхэм Хотспур2629
17 Ноттингем Форест2627
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2624
19
Зона вылета
Бёрнли2618
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2710

Отзывы и комментарии к матчу

