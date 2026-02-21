Брентфорд - Брайтон энд Хоув Альбион 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Джитек Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|4
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|3
|зщ
|Рико Генри
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|33
|пз
|Микаель Кайоде
|18
|пз
|Егор Ярмолюк
|27
|пз
|Витали Янельт
|8
|пз
|Матиас Йенсен
|19
|нп
|Данго Уаттара
|9
|нп
|Игор Тьяго
|23
|нп
|Кин Льюис-Поттер
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|6
|зщ
|Ян Паул ван Хекке
|5
|зщ
|Льюис Данк
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|22
|зщ
|Каору Митома
|13
|пз
|Джек Хиншелвуд
|17
|пз
|Карлос Балеба
|25
|пз
|Диего Гомес
|30
|пз
|Паскаль Грос
|27
|пз
|Матс Виффер
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|Кит Эндрюс
|Фабиан Марк Хюрцелер
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|19.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|33-й тур
|4 : 2
|27.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 0
|03.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|0 : 0
|06.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|01.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 3
|14.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 1
|05.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 30-й тур
|3 : 3
|16.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1
|12.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 3
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 1
|25.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 2
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 0
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 0
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 1
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|45
| 5
Лига Европы
|Челси
|26
|44
|6
|Ливерпуль
|26
|42
|7
|Брентфорд
|26
|40
|8
|Эвертон
|26
|37
|9
|Борнмут
|26
|37
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|36
|11
|Сандерленд
|26
|36
|12
|Фулхэм
|26
|34
|13
|Кристал Пэлас
|26
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|31
|15
|Лидс Юнайтед
|26
|30
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|26
|18
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|27
|10