Вест Хэм Юнайтед - Борнмут 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Борнмут, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Мадс Хермансен
|29
|зщ
|Аарон Ван-Биссака
|15
|зщ
|Константинос Мавропанос
|4
|зщ
|Аксель Дисаси
|30
|зщ
|Оливер Скарлс
|18
|пз
|Матеуш Фернандеш
|28
|пз
|Томаш Соучек
|27
|пз
|Сунгуту Магасса
|7
|нп
|Крисенсио Саммервилл
|20
|нп
|Джаррод Боуэн
|11
|нп
|Валентин Кастельянос
|1
|вр
|Джордже Петрович
|20
|зщ
|Алехандро Хименес
|23
|зщ
|Джеймс Хилл
|5
|зщ
|Маркос Сенеси
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|8
|пз
|Алекс Скотт
|37
|пз
|Райан
|4
|пз
|Льюис Кук
|21
|нп
|Амин Адли
|9
|нп
|Эванилсон
|22
|нп
|Эли Крупи
|Нуну Эшпириту Санту
|Андони Ираола
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 2
|03.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|0 : 2
|05.04.2025
|Англия — Премьер-лига
|31-й тур
|2 : 2
|16.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Англия — Кубок лиги
|2-й раунд
|1 : 0
|01.02.2024
|Англия - Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|12.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|23.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 4
|24.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|4 : 0
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|0 : 1 ДВ
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|0 : 2
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|3 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 2
|19.01.2026
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|45
| 5
Лига Европы
|Челси
|26
|44
|6
|Ливерпуль
|26
|42
|7
|Брентфорд
|26
|40
|8
|Эвертон
|26
|37
|9
|Борнмут
|26
|37
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|36
|11
|Сандерленд
|26
|36
|12
|Фулхэм
|26
|34
|13
|Кристал Пэлас
|26
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|31
|15
|Лидс Юнайтед
|26
|30
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|26
|18
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|27
|10