Вест Хэм Юнайтед - Борнмут 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 19:30
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
21 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия);
Вест Хэм Юнайтед
Борнмут

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Борнмут, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Лондон (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Борнмут
Борнмут
1 Дания вр Мадс Хермансен
29 ДР Конго зщ Аарон Ван-Биссака
15 Греция зщ Константинос Мавропанос
4 Франция зщ Аксель Дисаси
30 Англия зщ Оливер Скарлс
18 Португалия пз Матеуш Фернандеш
28 Чехия пз Томаш Соучек
27 Франция пз Сунгуту Магасса
7 Нидерланды нп Крисенсио Саммервилл
20 Англия нп Джаррод Боуэн
11 Аргентина нп Валентин Кастельянос
1 Сербия вр Джордже Петрович
20 Испания зщ Алехандро Хименес
23 Англия зщ Джеймс Хилл
5 Аргентина зщ Маркос Сенеси
3 Франция зщ Адриен Трюффер
8 Англия пз Алекс Скотт
37 Бразилия пз Райан
4 Англия пз Льюис Кук
21 Марокко нп Амин Адли
9 Бразилия нп Эванилсон
22 Франция нп Эли Крупи
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Испания Андони Ираола
История личных встреч
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Борнмут2 : 2Вест Хэм Юнайтед
03.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Борнмут0 : 2Вест Хэм Юнайтед
05.04.2025 Англия — Премьер-лига 31-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 2Борнмут
16.12.2024 Англия — Премьер-лига 16-й тур Борнмут1 : 1Вест Хэм Юнайтед
28.08.2024 Англия — Кубок лиги 2-й раунд Вест Хэм Юнайтед1 : 0Борнмут
01.02.2024 Англия - Премьер-лига 22-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Борнмут
12.08.2023 Англия - Премьер-лига 1-й тур Борнмут1 : 1Вест Хэм Юнайтед
23.04.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Борнмут0 : 4Вест Хэм Юнайтед
24.10.2022 Англия - Премьер-лига 13-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Борнмут
01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Вест Хэм Юнайтед4 : 0Борнмут
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 0 : 1 ДВВест Хэм Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 0 : 2Вест Хэм Юнайтед
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 3 : 2Вест Хэм Юнайтед
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Вест Хэм Юнайтед3 : 1
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 2Борнмут
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Борнмут1 : 1
31.01.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 0 : 2Борнмут
24.01.2026 Англия — Премьер-лига 23-й тур Борнмут3 : 2
19.01.2026 Англия — Премьер-лига 22-й тур 1 : 1Борнмут
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2758
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2653
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2650
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2645
5
Лига Европы
Челси2644
6 Ливерпуль2642
7 Брентфорд2640
8 Эвертон2637
9 Борнмут2637
10 Ньюкасл Юнайтед2636
11 Сандерленд2636
12 Фулхэм2634
13 Кристал Пэлас2632
14 Брайтон энд Хоув Альбион2631
15 Лидс Юнайтед2630
16 Тоттенхэм Хотспур2629
17 Ноттингем Форест2627
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2624
19
Зона вылета
Бёрнли2618
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2710

Отзывы и комментарии к матчу

