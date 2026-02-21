00:06 ()
Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 22:00
Стадион: Этихад (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
21 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 27-й тур
Главный судья: Томас Брамэлл (Англия);
Манчестер Сити
Ньюкасл Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
27 Португалия зщ Матеус Нунес
21 Алжир зщ Райан Аит-Нури
33 Англия зщ Нико О'Райли
15 Англия зщ Марк Гехи
3 Португалия зщ Рубен Диаш
16 Испания пз Родри
20 Португалия пз Бернарду Силва
47 Англия пз Фил Фоден
42 Гана пз Антуан Семеньо
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
33 Англия зщ Дэн Бёрн
3 Англия зщ Льюис Холл
28 Англия пз Джо Уиллок
8 Италия пз Сандро Тонали
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
10 Англия пз Энтони Гордон
7 Бразилия пз Жоэлинтон
20 Швеция нп Энтони Эланга
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Англия Эдди Хау
История личных встреч
04.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити3 : 1Ньюкасл Юнайтед
13.01.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Ньюкасл Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
15.02.2025 Англия — Премьер-лига 25-й тур Манчестер Сити4 : 0Ньюкасл Юнайтед
28.09.2024 Англия — Премьер-лига 6-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 1Манчестер Сити
16.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
13.01.2024 Англия - Премьер-лига 21-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3Манчестер Сити
27.09.2023 Англия - Кубок лиги 1/16 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 0Манчестер Сити
19.08.2023 Англия - Премьер-лига 2-й тур Манчестер Сити1 : 0Ньюкасл Юнайтед
04.03.2023 Англия - Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити2 : 0Ньюкасл Юнайтед
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити2 : 0
11.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Манчестер Сити3 : 0
08.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 1 : 2Манчестер Сити
04.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити3 : 1Ньюкасл Юнайтед
01.02.2026 Англия — Премьер-лига 24-й тур 2 : 2Манчестер Сити
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 1 : 6Ньюкасл Юнайтед
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала 1 : 3Ньюкасл Юнайтед
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 2Ньюкасл Юнайтед
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3
04.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Манчестер Сити3 : 1Ньюкасл Юнайтед
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура АПЛ: «Манчестер Сити» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал2758
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити2653
3
Лига чемпионов
Астон Вилла2650
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед2645
5
Лига Европы
Челси2644
6 Ливерпуль2642
7 Брентфорд2640
8 Эвертон2637
9 Борнмут2637
10 Ньюкасл Юнайтед2636
11 Сандерленд2636
12 Фулхэм2634
13 Кристал Пэлас2632
14 Брайтон энд Хоув Альбион2631
15 Лидс Юнайтед2630
16 Тоттенхэм Хотспур2629
17 Ноттингем Форест2627
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед2624
19
Зона вылета
Бёрнли2618
20
Зона вылета
Вулверхэмптон2710

Отзывы и комментарии к матчу

