Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед 21 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Этихад (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|27
|зщ
|Матеус Нунес
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|33
|зщ
|Нико О'Райли
|15
|зщ
|Марк Гехи
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|16
|пз
|Родри
|20
|пз
|Бернарду Силва
|47
|пз
|Фил Фоден
|42
|пз
|Антуан Семеньо
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|33
|зщ
|Дэн Бёрн
|3
|зщ
|Льюис Холл
|28
|пз
|Джо Уиллок
|8
|пз
|Сандро Тонали
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|10
|пз
|Энтони Гордон
|7
|пз
|Жоэлинтон
|20
|нп
|Энтони Эланга
|Хосеп Гвардиола
|Эдди Хау
|04.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|13.01.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|15.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 0
|28.09.2024
|Англия — Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|2 : 0
|13.01.2024
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|2 : 3
|27.09.2023
|Англия - Кубок лиги
|1/16 финала
|1 : 0
|19.08.2023
|Англия - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|04.03.2023
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 0
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|2 : 0
|11.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 0
|08.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|1 : 2
|04.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|01.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 2
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 6
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 3
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 3
|04.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|27
|58
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|26
|53
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|26
|50
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|26
|45
| 5
Лига Европы
|Челси
|26
|44
|6
|Ливерпуль
|26
|42
|7
|Брентфорд
|26
|40
|8
|Эвертон
|26
|37
|9
|Борнмут
|26
|37
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|36
|11
|Сандерленд
|26
|36
|12
|Фулхэм
|26
|34
|13
|Кристал Пэлас
|26
|32
|14
|Брайтон энд Хоув Альбион
|26
|31
|15
|Лидс Юнайтед
|26
|30
|16
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|29
|17
|Ноттингем Форест
|26
|27
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|24
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|26
|18
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|27
|10