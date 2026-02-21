Реал Сосьедад - Овьедо 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Овьедо, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|31
|зщ
|Хон Мартин
|16
|зщ
|Дуе Чалета-Цар
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|15
|пз
|Пабло Марин
|4
|пз
|Йон Горротксатеги
|18
|пз
|Карлос Солер
|8
|пз
|Беньят Туррьентес
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|11
|нп
|Гонсалу Гедеш
|13
|вр
|Аарон Эскандель
|22
|зщ
|Начо Видаль
|16
|зщ
|Давид Карму
|25
|зщ
|Хавьер Лопес
|2
|зщ
|Эрик Бейи
|6
|пз
|Кваси Сибо
|5
|пз
|Альберто Рейна
|23
|пз
|Николас Фонсека
|10
|нп
|Хессем Хассан
|7
|нп
|Ильяс Шаир
|9
|нп
|Федерико Виньяс
|Пеллегрино Матараццо
|Гильермо Хорхе Альмада
|30.08.2025
|Испания — Примера
|3-й тур
|1 : 0
|18.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 2-й матч
|2 : 0
|04.12.2014
|Кубок Испании
|1/16 финала. 1-й матч
|0 : 0
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|4 : 1
|11.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|0 : 1
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 1
|04.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 3
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 0
|25.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 0
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 2
|10.01.2026
|Испания — Примера
|19-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|58
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|24
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|24
|41
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|24
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Реал Сосьедад
|24
|31
|9
|Атлетик Б
|24
|31
|10
|Осасуна
|24
|30
|11
|Хетафе
|24
|29
|12
|Жирона
|24
|29
|13
|Севилья
|24
|26
|14
|Валенсия
|24
|26
|15
|Алавес
|24
|26
|16
|Эльче
|24
|25
|17
|Райо Вальекано
|23
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|24
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|24
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|23
|16