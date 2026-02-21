00:06 ()
Реал Сосьедад - Овьедо 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 15:00
Стадион: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания), вместимость: 40000
21 Февраля 2026 года в 16:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтеро (Испания);
Реал Сосьедад
Овьедо

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Сосьедад - Овьедо, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Реале Арена (Сан-Себастьян, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Овьедо
Овьедо
1ИспанияврАлекс Ремиро
2ВенесуэлазщХон Арамбуру
31ИспаниязщХон Мартин
16ХорватиязщДуе Чалета-Цар
17ИспаниязщСерхио Гомес
15ИспанияпзПабло Марин
4ИспанияпзЙон Горротксатеги
18ИспанияпзКарлос Солер
8ИспанияпзБеньят Туррьентес
10ИспаниянпМикель Оярсабаль
11ПортугалиянпГонсалу Гедеш
13ИспанияврАарон Эскандель
22ИспаниязщНачо Видаль
16АнголазщДавид Карму
25ИспаниязщХавьер Лопес
2Кот-д'ИвуарзщЭрик Бейи
6ГанапзКваси Сибо
5ИспанияпзАльберто Рейна
23УругвайпзНиколас Фонсека
10ФранциянпХессем Хассан
7МарокконпИльяс Шаир
9УругвайнпФедерико Виньяс
Главные тренеры
СШАПеллегрино Матараццо
УругвайГильермо Хорхе Альмада
История личных встреч
30.08.2025Испания — Примера3-й турОвьедо1 : 0Реал Сосьедад
18.12.2014Кубок Испании1/16 финала. 2-й матчРеал Сосьедад2 : 0Овьедо
04.12.2014Кубок Испании1/16 финала. 1-й матчОвьедо0 : 0Реал Сосьедад
14.02.2026Испания — Примера24-й тур4 : 1Реал Сосьедад
11.02.2026Кубок Испании1/2 финала0 : 1Реал Сосьедад
07.02.2026Испания — Примера23-й турРеал Сосьедад3 : 1
04.02.2026Кубок Испании1/4 финала2 : 3Реал Сосьедад
01.02.2026Испания — Примера22-й тур1 : 1Реал Сосьедад
15.02.2026Испания — Примера24-й турОвьедо1 : 2
31.01.2026Испания — Примера22-й турОвьедо1 : 0
25.01.2026Испания — Примера21-й тур3 : 0Овьедо
17.01.2026Испания — Примера20-й тур3 : 2Овьедо
10.01.2026Испания — Примера19-й турОвьедо1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2460
2
Лига чемпионов
Барселона2458
3
Лига чемпионов
Вильярреал2448
4
Лига чемпионов
Атлетико М2445
5
Лига Европы
Бетис2441
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Реал Сосьедад2431
9 Атлетик Б2431
10 Осасуна2430
11 Хетафе2429
12 Жирона2429
13 Севилья2426
14 Валенсия2426
15 Алавес2426
16 Эльче2425
17 Райо Вальекано2325
18
Зона вылета
Мальорка2424
19
Зона вылета
Леванте2418
20
Зона вылета
Овьедо2316

Отзывы и комментарии к матчу

