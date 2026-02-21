00:06 ()
Бетис - Райо Вальекано 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 17:15
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
21 Февраля 2026 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Бетис
Райо Вальекано

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Райо Вальекано, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
1ИспанияврАльваро Вальес
3ИспаниязщДиего Льоренте
4Бразилиязщ Натан
12ШвейцариязщРикардо Родригес
8ИспанияпзПабло Форнальс
21ИспанияпзМарк Рока
15ИспанияпзАльваро Фидальго
7Бразилияпз Антони
24ИспаниянпАйтор Руибаль
11ДР КонгонпСедрик Бакамбу
10МарокконпАбде Эззалзули
13АргентинаврАугусто Баталья
2РумыниязщАндрей Рациу
24ФранциязщФлорьян Лежён
32СенегалзщНобель Менди
3ИспаниязщПеп Чаварриа
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
6СенегалпзПате Сисс
17ИспанияпзУнай Лопес
12МарокконпИльяс Ахомаш
7ИспаниянпИси Паласон
18ИспаниянпАльваро Гарсия
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ИспанияИньиго Перес
История личных встреч
15.12.2025Испания — Примера16-й турРайо Вальекано0 : 0Бетис
15.05.2025Испания — Примера36-й турРайо Вальекано2 : 2Бетис
22.12.2024Испания — Примера18-й турБетис1 : 1Райо Вальекано
17.03.2024Испания - Примера29-й турРайо Вальекано2 : 0Бетис
02.09.2023Испания - Примера4-й турБетис1 : 0Райо Вальекано
15.05.2023Испания - Примера34-й турБетис3 : 1Райо Вальекано
08.01.2023Испания - Примера16-й турРайо Вальекано1 : 2Бетис
03.03.2022Кубок Испании1/2 финала. 2-й матчБетис1 : 1Райо Вальекано
09.02.2022Кубок Испании1/2 финала. 1-й матчРайо Вальекано1 : 2Бетис
09.01.2022Испания - Примера20-й турРайо Вальекано1 : 1Бетис
15.02.2026Испания — Примера24-й тур1 : 2Бетис
08.02.2026Испания — Примера23-й тур0 : 1Бетис
05.02.2026Кубок Испании1/4 финалаБетис0 : 5
01.02.2026Испания — Примера22-й турБетис2 : 1
29.01.2026Лига ЕвропыОбщий этап. 8-й турБетис2 : 1
15.02.2026Испания — Примера24-й турРайо Вальекано3 : 0
01.02.2026Испания — Примера22-й тур2 : 1Райо Вальекано
24.01.2026Испания — Примера21-й турРайо Вальекано1 : 3
18.01.2026Испания — Примера20-й тур3 : 0Райо Вальекано
14.01.2026Кубок Испании1/8 финала2 : 0Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2460
2
Лига чемпионов
Барселона2458
3
Лига чемпионов
Вильярреал2448
4
Лига чемпионов
Атлетико М2445
5
Лига Европы
Бетис2441
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Реал Сосьедад2431
9 Атлетик Б2431
10 Осасуна2430
11 Хетафе2429
12 Жирона2429
13 Севилья2426
14 Валенсия2426
15 Алавес2426
16 Эльче2425
17 Райо Вальекано2325
18
Зона вылета
Мальорка2424
19
Зона вылета
Леванте2418
20
Зона вылета
Овьедо2316

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

