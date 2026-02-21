Бетис - Райо Вальекано 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Райо Вальекано, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Альваро Вальес
|3
|зщ
|Диего Льоренте
|4
|зщ
|Натан
|12
|зщ
|Рикардо Родригес
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|21
|пз
|Марк Рока
|15
|пз
|Альваро Фидальго
|7
|пз
|Антони
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|11
|нп
|Седрик Бакамбу
|10
|нп
|Абде Эззалзули
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|6
|пз
|Пате Сисс
|17
|пз
|Унай Лопес
|12
|нп
|Ильяс Ахомаш
|7
|нп
|Иси Паласон
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|Мануэль Пеллегрини
|Иньиго Перес
|15.12.2025
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 0
|15.05.2025
|Испания — Примера
|36-й тур
|2 : 2
|22.12.2024
|Испания — Примера
|18-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|02.09.2023
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 0
|15.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 1
|08.01.2023
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 2
|03.03.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1
|09.02.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|09.01.2022
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 2
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|05.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|29.01.2026
|Лига Европы
|Общий этап. 8-й тур
|2 : 1
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 3
|18.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 0
|14.01.2026
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|58
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|24
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|24
|41
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|24
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Реал Сосьедад
|24
|31
|9
|Атлетик Б
|24
|31
|10
|Осасуна
|24
|30
|11
|Хетафе
|24
|29
|12
|Жирона
|24
|29
|13
|Севилья
|24
|26
|14
|Валенсия
|24
|26
|15
|Алавес
|24
|26
|16
|Эльче
|24
|25
|17
|Райо Вальекано
|23
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|24
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|24
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|23
|16