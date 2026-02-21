00:06 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 февраля
Суббота 21 февраля
Свернуть список

Осасуна - Реал Мадрид 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 19:30
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 23576
21 Февраля 2026 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Алехандро Кинтеро Гонсалес (Уэльва, Испания);
Осасуна
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Мадрид, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Реал Мадрид
Мадрид
1ИспанияврСерхио Эррера
24ИспаниязщАлехандро Катена
20ИспаниязщХави Галан
5ИспаниязщХорхе Эррандо
19ФранциязщВалентин Розье
6ИспанияпзЛукас Торро
10ИспанияпзАймар Орос
14ИспанияпзРубен Гарсия
7ИспанияпзХон Монкайола
17ХорватиянпАнте Будимир
21ИспаниянпВиктор Муньос
1БельгияврТибо Куртуа
12АнглиязщТрент Александер-Арнольд
18ИспаниязщАльваро Фернандес
14ФранциязщОрельен Тчуамени
17ИспаниязщРауль Асенсио
22ГерманиязщАнтонио Рюдигер
6ФранцияпзЭдуарду Камавинга
8УругвайпзФедерико Вальверде
15ТурциянпАрда Гюлер
16ИспаниянпГонсало Гарсия
7Бразилиянп Винисиус Жуниор
Главные тренеры
ИталияАлессио Лиши
ИспанияАльваро Арбелоа
История личных встреч
19.08.2025Испания — Примера1-й турРеал Мадрид1 : 0Осасуна
15.02.2025Испания — Примера24-й турОсасуна1 : 1Реал Мадрид
09.11.2024Испания — Примера13-й турРеал Мадрид4 : 0Осасуна
16.03.2024Испания - Примера29-й турОсасуна2 : 4Реал Мадрид
07.10.2023Испания - Примера9-й турРеал Мадрид4 : 0Осасуна
06.05.2023Кубок ИспанииФиналРеал Мадрид2 : 1Осасуна
18.02.2023Испания - Примера22-й турОсасуна0 : 2Реал Мадрид
02.10.2022Испания - Примера7-й турРеал Мадрид1 : 1Осасуна
20.04.2022Испания - Примера33-й турОсасуна1 : 3Реал Мадрид
27.10.2021Испания - Примера11-й турРеал Мадрид0 : 0Осасуна
13.02.2026Испания — Примера24-й тур0 : 0Осасуна
06.02.2026Испания — Примера23-й тур1 : 2Осасуна
31.01.2026Испания — Примера22-й турОсасуна2 : 2
24.01.2026Испания — Примера21-й тур1 : 3Осасуна
17.01.2026Испания — Примера20-й турОсасуна3 : 2
17.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч0 : 1Реал Мадрид
14.02.2026Испания — Примера24-й турРеал Мадрид4 : 1
08.02.2026Испания — Примера23-й тур0 : 2Реал Мадрид
01.02.2026Испания — Примера22-й турРеал Мадрид2 : 1
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур4 : 2Реал Мадрид
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура Примеры: «Осасуна» — «Реал». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2460
2
Лига чемпионов
Барселона2458
3
Лига чемпионов
Вильярреал2448
4
Лига чемпионов
Атлетико М2445
5
Лига Европы
Бетис2441
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Реал Сосьедад2431
9 Атлетик Б2431
10 Осасуна2430
11 Хетафе2429
12 Жирона2429
13 Севилья2426
14 Валенсия2426
15 Алавес2426
16 Эльче2425
17 Райо Вальекано2325
18
Зона вылета
Мальорка2424
19
Зона вылета
Леванте2418
20
Зона вылета
Овьедо2316

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close