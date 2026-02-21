Осасуна - Реал Мадрид 21 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Реал Мадрид, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Серхио Эррера
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|20
|зщ
|Хави Галан
|5
|зщ
|Хорхе Эррандо
|19
|зщ
|Валентин Розье
|6
|пз
|Лукас Торро
|10
|пз
|Аймар Орос
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|7
|пз
|Хон Монкайола
|17
|нп
|Анте Будимир
|21
|нп
|Виктор Муньос
|1
|вр
|Тибо Куртуа
|12
|зщ
|Трент Александер-Арнольд
|18
|зщ
|Альваро Фернандес
|14
|зщ
|Орельен Тчуамени
|17
|зщ
|Рауль Асенсио
|22
|зщ
|Антонио Рюдигер
|6
|пз
|Эдуарду Камавинга
|8
|пз
|Федерико Вальверде
|15
|нп
|Арда Гюлер
|16
|нп
|Гонсало Гарсия
|7
|нп
|Винисиус Жуниор
|Алессио Лиши
|Альваро Арбелоа
|19.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 0
|15.02.2025
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|09.11.2024
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 4
|07.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|4 : 0
|06.05.2023
|Кубок Испании
|Финал
|2 : 1
|18.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|0 : 2
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 1
|20.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 3
|27.10.2021
|Испания - Примера
|11-й тур
|0 : 0
|13.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|0 : 0
|06.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|1 : 2
|31.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 2
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 3
|17.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|3 : 2
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 1
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|4 : 1
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 2
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|2 : 1
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|4 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|58
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|24
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|24
|41
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|24
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Реал Сосьедад
|24
|31
|9
|Атлетик Б
|24
|31
|10
|Осасуна
|24
|30
|11
|Хетафе
|24
|29
|12
|Жирона
|24
|29
|13
|Севилья
|24
|26
|14
|Валенсия
|24
|26
|15
|Алавес
|24
|26
|16
|Эльче
|24
|25
|17
|Райо Вальекано
|23
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|24
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|24
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|23
|16