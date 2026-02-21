00:06 ()
Атлетико М - Эспаньол 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
21 Февраля 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 25-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Атлетико М
Эспаньол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Эспаньол, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Эспаньол
Барселона
13СловенияврЯн Облак
16АргентиназщНауэль Молина
2УругвайзщХосе Хименес
3ИталиязщМаттео Руджери
24ИспаниязщРобен Ле Норман
5СШАпзДжонни Кардозо
11АргентинапзТьяго Альмада
14ИспанияпзМаркос Льоренте
10ИспаниянпАлекс Баэна
9НорвегиянпАлександр Сёрлот
20АргентинанпДжулиано Симеоне
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
38ГерманиязщКлеменс Ридель
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
8ИспанияпзЭду Эспосито
10ИспанияпзПоль Лосано
4ИспанияпзУрко Гонсалес
16БельгиянпСириль Нгонж
11ИспаниянпПере Милья
9ИспаниянпРоберто Фернандес
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
17.08.2025Испания — Примера1-й турЭспаньол2 : 1Атлетико М
29.03.2025Испания — Примера29-й турЭспаньол1 : 1Атлетико М
28.08.2024Испания — Примера3-й турАтлетико М0 : 0Эспаньол
24.05.2023Испания - Примера36-й турЭспаньол3 : 3Атлетико М
06.11.2022Испания - Примера13-й турАтлетико М1 : 1Эспаньол
17.04.2022Испания - Примера32-й турАтлетико М2 : 1Эспаньол
12.09.2021Испания - Примера4-й турЭспаньол1 : 2Атлетико М
01.03.2020Испания - Примера26-й турЭспаньол1 : 1Атлетико М
10.11.2019Испания - Примера13-й турАтлетико М3 : 1Эспаньол
04.05.2019Испания - Примера36-й турЭспаньол3 : 0Атлетико М
18.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч3 : 3Атлетико М
15.02.2026Испания — Примера24-й тур3 : 0Атлетико М
12.02.2026Кубок Испании1/2 финалаАтлетико М4 : 0
08.02.2026Испания — Примера23-й турАтлетико М0 : 1
05.02.2026Кубок Испании1/4 финала0 : 5Атлетико М
14.02.2026Испания — Примера24-й турЭспаньол2 : 2
09.02.2026Испания — Примера23-й тур4 : 1Эспаньол
30.01.2026Испания — Примера22-й турЭспаньол1 : 2
24.01.2026Испания — Примера21-й тур3 : 2Эспаньол
16.01.2026Испания — Примера20-й турЭспаньол0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2460
2
Лига чемпионов
Барселона2458
3
Лига чемпионов
Вильярреал2448
4
Лига чемпионов
Атлетико М2445
5
Лига Европы
Бетис2441
6
Лига конференций
Эспаньол2435
7 Сельта2434
8 Реал Сосьедад2431
9 Атлетик Б2431
10 Осасуна2430
11 Хетафе2429
12 Жирона2429
13 Севилья2426
14 Валенсия2426
15 Алавес2426
16 Эльче2425
17 Райо Вальекано2325
18
Зона вылета
Мальорка2424
19
Зона вылета
Леванте2418
20
Зона вылета
Овьедо2316

Отзывы и комментарии к матчу

