Атлетико М - Эспаньол 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Эспаньол, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 25-й тур, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Ян Облак
|16
|зщ
|Науэль Молина
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|11
|пз
|Тьяго Альмада
|14
|пз
|Маркос Льоренте
|10
|нп
|Алекс Баэна
|9
|нп
|Александр Сёрлот
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|38
|зщ
|Клеменс Ридель
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|8
|пз
|Эду Эспосито
|10
|пз
|Поль Лосано
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|16
|нп
|Сириль Нгонж
|11
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|Диего Симеоне
|Маноло Гонсалес
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|2 : 1
|29.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|1 : 1
|28.08.2024
|Испания — Примера
|3-й тур
|0 : 0
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 3
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|17.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|2 : 1
|12.09.2021
|Испания - Примера
|4-й тур
|1 : 2
|01.03.2020
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|10.11.2019
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 1
|04.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 0
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 3
|15.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|3 : 0
|12.02.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|4 : 0
|08.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|0 : 1
|05.02.2026
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 2
|09.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|4 : 1
|30.01.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|1 : 2
|24.01.2026
|Испания — Примера
|21-й тур
|3 : 2
|16.01.2026
|Испания — Примера
|20-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|24
|58
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|24
|48
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|24
|45
| 5
Лига Европы
|Бетис
|24
|41
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|24
|35
|7
|Сельта
|24
|34
|8
|Реал Сосьедад
|24
|31
|9
|Атлетик Б
|24
|31
|10
|Осасуна
|24
|30
|11
|Хетафе
|24
|29
|12
|Жирона
|24
|29
|13
|Севилья
|24
|26
|14
|Валенсия
|24
|26
|15
|Алавес
|24
|26
|16
|Эльче
|24
|25
|17
|Райо Вальекано
|23
|25
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|24
|24
| 19
Зона вылета
|Леванте
|24
|18
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|23
|16