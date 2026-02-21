Ювентус - Комо 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Комо, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|22
|пз
|Уэстон Маккенни
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|10
|нп
|Кенан Йылдыз
|7
|нп
|Шику Консейсау
|1
|вр
|Жан Бутез
|31
|зщ
|Мергим Войвода
|14
|зщ
|Хакобо Рамон
|2
|зщ
|Марк-Оливер Кемпф
|3
|зщ
|Алекс Валле
|28
|зщ
|Иван Смолчич
|23
|пз
|Максимо Перроне
|33
|пз
|Лукаш Да Кунья
|20
|пз
|Мартин Батурина
|11
|нп
|Анастасиос Дувикас
|17
|нп
|Хесус Родригес
|Лучано Спаллетти
|Сеск Фабрегас
|19.10.2025
|Италия — Серия А
|7-й тур
|2 : 0
|07.02.2025
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 2
|19.08.2024
|Италия — Серия А
|1-й тур
|3 : 0
|17.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|5 : 2
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|05.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 0
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 4
|18.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|10.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 6 : 7
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 0
|27.01.2026
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|25
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|25
|42
|7
|Аталанта
|25
|42
|8
|Болонья
|25
|33
|9
|Лацио
|25
|33
|10
|Сассуоло
|25
|32
|11
|Удинезе
|25
|32
|12
|Парма
|25
|29
|13
|Кальяри
|25
|28
|14
|Торино
|25
|27
|15
|Кремонезе
|25
|24
|16
|Дженоа
|25
|24
|17
|Лечче
|25
|24
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|25
|15