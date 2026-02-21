00:06 ()
Ювентус - Комо 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 16:00
Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
21 Февраля 2026 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Даниэле Довери (Рим, Италия);
Ювентус
Комо

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Комо, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Комо
Комо
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Федерико Гатти
6 Англия зщ Ллойд Келли
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
32 Колумбия зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо
5 Италия пз Мануэль Локателли
22 США пз Уэстон Маккенни
19 Франция пз Кефрен Тюрам-Юльен
8 Нидерланды пз Тён Копмейнерс
10 Турция нп Кенан Йылдыз
7 Португалия нп Шику Консейсау
1 Франция вр Жан Бутез
31 Косово зщ Мергим Войвода
14 Испания зщ Хакобо Рамон
2 Германия зщ Марк-Оливер Кемпф
3 Испания зщ Алекс Валле
28 Хорватия зщ Иван Смолчич
23 Аргентина пз Максимо Перроне
33 Франция пз Лукаш Да Кунья
20 Хорватия пз Мартин Батурина
11 Греция нп Анастасиос Дувикас
17 Испания нп Хесус Родригес
Главные тренеры
Италия Лучано Спаллетти
Испания Сеск Фабрегас
История личных встреч
19.10.2025 Италия — Серия А 7-й тур Комо2 : 0Ювентус
07.02.2025 Италия — Серия А 24-й тур Комо1 : 2Ювентус
19.08.2024 Италия — Серия А 1-й тур Ювентус3 : 0Комо
17.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 5 : 2Ювентус
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 3 : 2Ювентус
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Ювентус2 : 2
05.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 3 : 0Ювентус
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 4Ювентус
18.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 1 : 1Комо
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Комо1 : 2
10.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 1 : 1 6 : 7Комо
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур Комо0 : 0
27.01.2026 Кубок Италии 1/8 финала 1 : 3Комо
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2561
2
Лига чемпионов
Милан2554
3
Лига чемпионов
Наполи2550
4
Лига чемпионов
Рома2547
5
Лига Европы
Ювентус2546
6
Лига конференций
Комо2542
7 Аталанта2542
8 Болонья2533
9 Лацио2533
10 Сассуоло2532
11 Удинезе2532
12 Парма2529
13 Кальяри2528
14 Торино2527
15 Кремонезе2524
16 Дженоа2524
17 Лечче2524
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2515

