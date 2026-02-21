Лечче - Интер 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Интер М, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|20
|пз
|Юльбер Рамадани
|16
|нп
|Омри Гандельман
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|99
|нп
|Валид Хеддира
|23
|нп
|Риккардо Соттиль
|1
|вр
|Ян Зоммер
|31
|зщ
|Янн Биссекк
|95
|зщ
|Алессандро Бастони
|32
|зщ
|Федерико Димарко
|6
|зщ
|Стефан де Врей
|11
|пз
|Луис Энрике
|8
|пз
|Петар Сучич
|17
|пз
|Анди Диуф
|22
|пз
|Генрих Мхитарян
|9
|нп
|Маркус Тюрам
|94
|нп
|Франческо Эспозито
|Эусебио Ди Франческо
|Кристиан Киву
|14.01.2026
|Италия — Серия А
|16-й тур
|1 : 0
|26.01.2025
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 4
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 0
|25.02.2024
|Италия - Серия А
|26-й тур
|0 : 4
|23.12.2023
|Италия - Серия А
|17-й тур
|2 : 0
|05.03.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 25-й тур
|2 : 0
|13.08.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 1-й тур
|1 : 2
|19.01.2020
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 1
|26.08.2019
|Италия - Серия А
|1-й тур
|4 : 0
|29.01.2012
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 0
|16.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|18.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|3 : 1
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|3 : 2
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|0 : 5
|04.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|2 : 1
|01.02.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|25
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|25
|42
|7
|Аталанта
|25
|42
|8
|Болонья
|25
|33
|9
|Лацио
|25
|33
|10
|Сассуоло
|25
|32
|11
|Удинезе
|25
|32
|12
|Парма
|25
|29
|13
|Кальяри
|25
|28
|14
|Торино
|25
|27
|15
|Кремонезе
|25
|24
|16
|Дженоа
|25
|24
|17
|Лечче
|25
|24
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|25
|15