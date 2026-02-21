00:07 ()
Онлайн трансляции
Пятница 20 февраля
Суббота 21 февраля
Свернуть список

Лечче - Интер 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 19:00
Стадион: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия), вместимость: 33876
21 Февраля 2026 года в 20:00 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Джанлука Манганьелло (Пинероло, Италия);
Лечче
Интер М

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лечче - Интер М, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Этторе Джардиньеро — Виа Дель Маре (Лечче, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лечче
Лечче
Интер М
Милан
30 Италия вр Владимиро Фальконе
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
25 Италия зщ Антонино Галло
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
17 Португалия зщ Данилу Вейга
29 Мали пз Лассана Кулибали
20 Албания пз Юльбер Рамадани
16 Израиль нп Омри Гандельман
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
99 Марокко нп Валид Хеддира
23 Италия нп Риккардо Соттиль
1 Швейцария вр Ян Зоммер
31 Германия зщ Янн Биссекк
95 Италия зщ Алессандро Бастони
32 Италия зщ Федерико Димарко
6 Нидерланды зщ Стефан де Врей
11 Бразилия пз Луис Энрике
8 Хорватия пз Петар Сучич
17 Франция пз Анди Диуф
22 Армения пз Генрих Мхитарян
9 Франция нп Маркус Тюрам
94 Италия нп Франческо Эспозито
Главные тренеры
Италия Эусебио Ди Франческо
Румыния Кристиан Киву
История личных встреч
14.01.2026 Италия — Серия А 16-й тур Интер М1 : 0Лечче
26.01.2025 Италия — Серия А 22-й тур Лечче0 : 4Интер М
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Интер М2 : 0Лечче
25.02.2024 Италия - Серия А 26-й тур Лечче0 : 4Интер М
23.12.2023 Италия - Серия А 17-й тур Интер М2 : 0Лечче
05.03.2023 Италия - Серия А Серия А. 25-й тур Интер М2 : 0Лечче
13.08.2022 Италия - Серия А Серия А. 1-й тур Лечче1 : 2Интер М
19.01.2020 Италия - Серия А 20-й тур Лечче1 : 1Интер М
26.08.2019 Италия - Серия А 1-й тур Интер М4 : 0Лечче
29.01.2012 Италия - Серия А 20-й тур Лечче1 : 0Интер М
16.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур 0 : 2Лечче
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур Лечче2 : 1
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 1 : 0Лечче
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур Лечче0 : 0
18.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур 1 : 0Лечче
18.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 1-й матч 3 : 1Интер М
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Интер М3 : 2
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 0 : 5Интер М
04.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала Интер М2 : 1
01.02.2026 Италия — Серия А 23-й тур 0 : 2Интер М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2561
2
Лига чемпионов
Милан2554
3
Лига чемпионов
Наполи2550
4
Лига чемпионов
Рома2547
5
Лига Европы
Ювентус2546
6
Лига конференций
Комо2542
7 Аталанта2542
8 Болонья2533
9 Лацио2533
10 Сассуоло2532
11 Удинезе2532
12 Парма2529
13 Кальяри2528
14 Торино2527
15 Кремонезе2524
16 Дженоа2524
17 Лечче2524
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2515

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

Авторизация close