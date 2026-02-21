00:07 ()
Кальяри - Лацио 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 21:45
Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
21 Февраля 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 26-й тур
Главный судья: Антонио Рапуано (Италия);
Кальяри
Лацио

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Лацио, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Лацио
Рим
1 Италия вр Элия Каприле
32 Португалия зщ Зе Педру
33 Словакия зщ Адам Оберт
26 Колумбия зщ Йерри Мина
28 Италия зщ Габриэле Цаппа
8 Франция пз Мишель Адопо
25 Гана пз Ибраим Сулемана
4 Италия пз Лука Маццителли
2 Италия нп Марко Палестра
94 Италия нп Себастьяно Эспозито
9 Турция нп Семих Кылычсой
94 Италия вр Иван Проведель
25 Дания зщ Оливер Нильсен
77 Черногория зщ Адам Марушич
13 Италия зщ Алессио Романьоли
3 Италия зщ Лука Пеллегрини
7 Нигерия пз Фисайо Деле-Баширу
32 Италия пз Данило Катальди
24 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
18 Дания нп Густав Исаксен
27 Италия нп Даниэль Мальдини
14 Нидерланды нп Тейянни Нослин
Главные тренеры
Италия Фабио Пизакане
Италия Маурицио Сарри
История личных встреч
03.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Лацио2 : 0Кальяри
03.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Кальяри1 : 2Лацио
04.11.2024 Италия — Серия А 11-й тур Лацио2 : 1Кальяри
10.02.2024 Италия - Серия А 24-й тур Кальяри1 : 3Лацио
02.12.2023 Италия - Серия А 14-й тур Лацио1 : 0Кальяри
05.03.2022 Италия - Серия А 28-й тур Кальяри0 : 3Лацио
19.09.2021 Италия - Серия А 4-й тур Лацио2 : 2Кальяри
07.02.2021 Италия - Серия А 21-й тур Лацио1 : 0Кальяри
26.09.2020 Италия - Серия А 2-й тур Кальяри0 : 2Лацио
23.07.2020 Италия - Серия А 35-й тур Лацио2 : 1Кальяри
16.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Кальяри0 : 2
09.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 0Кальяри
31.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Кальяри4 : 0
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 1 : 2Кальяри
17.01.2026 Италия — Серия А 21-й тур Кальяри1 : 0
14.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Лацио0 : 2
11.02.2026 Кубок Италии 1/4 финала 1 : 1 1 : 4Лацио
08.02.2026 Италия — Серия А 24-й тур 2 : 2Лацио
30.01.2026 Италия — Серия А 23-й тур Лацио3 : 2
24.01.2026 Италия — Серия А 22-й тур 0 : 0Лацио
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М2561
2
Лига чемпионов
Милан2554
3
Лига чемпионов
Наполи2550
4
Лига чемпионов
Рома2547
5
Лига Европы
Ювентус2546
6
Лига конференций
Комо2542
7 Аталанта2542
8 Болонья2533
9 Лацио2533
10 Сассуоло2532
11 Удинезе2532
12 Парма2529
13 Кальяри2528
14 Торино2527
15 Кремонезе2524
16 Дженоа2524
17 Лечче2524
18
Зона вылета
Фиорентина2521
19
Зона вылета
Пиза2515
20
Зона вылета
Верона2515

Отзывы и комментарии к матчу

