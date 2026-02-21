Кальяри - Лацио 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Лацио, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Элия Каприле
|32
|зщ
|Зе Педру
|33
|зщ
|Адам Оберт
|26
|зщ
|Йерри Мина
|28
|зщ
|Габриэле Цаппа
|8
|пз
|Мишель Адопо
|25
|пз
|Ибраим Сулемана
|4
|пз
|Лука Маццителли
|2
|нп
|Марко Палестра
|94
|нп
|Себастьяно Эспозито
|9
|нп
|Семих Кылычсой
|94
|вр
|Иван Проведель
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|77
|зщ
|Адам Марушич
|13
|зщ
|Алессио Романьоли
|3
|зщ
|Лука Пеллегрини
|7
|пз
|Фисайо Деле-Баширу
|32
|пз
|Данило Катальди
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|18
|нп
|Густав Исаксен
|27
|нп
|Даниэль Мальдини
|14
|нп
|Тейянни Нослин
|Фабио Пизакане
|Маурицио Сарри
|03.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|2 : 0
|03.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|1 : 2
|04.11.2024
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 1
|10.02.2024
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 3
|02.12.2023
|Италия - Серия А
|14-й тур
|1 : 0
|05.03.2022
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 3
|19.09.2021
|Италия - Серия А
|4-й тур
|2 : 2
|07.02.2021
|Италия - Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|2-й тур
|0 : 2
|23.07.2020
|Италия - Серия А
|35-й тур
|2 : 1
|16.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|09.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|4 : 0
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|1 : 2
|17.01.2026
|Италия — Серия А
|21-й тур
|1 : 0
|14.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|11.02.2026
|Кубок Италии
|1/4 финала
|1 : 1 1 : 4
|08.02.2026
|Италия — Серия А
|24-й тур
|2 : 2
|30.01.2026
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|24.01.2026
|Италия — Серия А
|22-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|25
|61
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|25
|54
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|25
|50
| 4
Лига чемпионов
|Рома
|25
|47
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|25
|46
| 6
Лига конференций
|Комо
|25
|42
|7
|Аталанта
|25
|42
|8
|Болонья
|25
|33
|9
|Лацио
|25
|33
|10
|Сассуоло
|25
|32
|11
|Удинезе
|25
|32
|12
|Парма
|25
|29
|13
|Кальяри
|25
|28
|14
|Торино
|25
|27
|15
|Кремонезе
|25
|24
|16
|Дженоа
|25
|24
|17
|Лечче
|25
|24
| 18
Зона вылета
|Фиорентина
|25
|21
| 19
Зона вылета
|Пиза
|25
|15
| 20
Зона вылета
|Верона
|25
|15