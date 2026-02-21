00:07 ()
Вольфсбург - Аугсбург 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
21 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Вольфсбург
Аугсбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Аугсбург, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Аугсбург
Аугсбург
1ПольшаврКамиль Грабара
26ФранциязщСаэль Кумбеди
15ГерманиязщМоритц Йенц
6ФранциязщЖануэль Белосьян
3СловакиязщДенис Вавро
24ДанияпзКристиан Эриксен
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
10ХорватияпзЛовро Майер
11ДаниянпАдам Дагим
7ЯпониянпКэнто Сиогаи
17ГерманиянпДженан Пейчинович
1ГерманияврФинн Дамен
40СШАзщНоакай Бэнкс
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
34БразилиязщАртур Шавес
13ГрециязщДимитрис Яннулис
17ХорватияпзКристиян Якич
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
36ГерманияпзМерт Кёмюр
20ФранцияпзАлексис Клод-Морис
38АвстриянпМихаэль Грегорич
Главные тренеры
НидерландыПаул Симонис
ГерманияСандро Вагнер
История личных встреч
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й турАугсбург3 : 1Вольфсбург
15.03.2025Германия — Бундеслига26-й турАугсбург1 : 0Вольфсбург
02.11.2024Германия — Бундеслига9-й турВольфсбург1 : 1Аугсбург
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турВольфсбург1 : 3Аугсбург
28.10.2023Германия - Бундеслига9-й турАугсбург3 : 2Вольфсбург
01.04.2023Германия — Бундеслига26-й турВольфсбург2 : 2Аугсбург
08.10.2022Германия — Бундеслига9-й турАугсбург1 : 1Вольфсбург
03.04.2022Германия - Бундеслига28-й турАугсбург3 : 0Вольфсбург
06.11.2021Германия - Бундеслига11-й турВольфсбург1 : 0Аугсбург
06.02.2021Германия - Бундеслига20-й турАугсбург0 : 2Вольфсбург
15.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур2 : 2Вольфсбург
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й турВольфсбург1 : 2
30.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 0Вольфсбург
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур3 : 1Вольфсбург
17.01.2026Германия — Бундеслига18-й турВольфсбург1 : 1
15.02.2026Германия — Бундеслига22-й турАугсбург1 : 0
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур2 : 0Аугсбург
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турАугсбург2 : 1
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й тур1 : 2Аугсбург
18.01.2026Германия — Бундеслига18-й турАугсбург2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2257
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2251
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2245
4
Лига чемпионов
Штутгарт2242
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2240
6
Лига конференций
Байер2139
7 Айнтрахт Ф2231
8 Фрайбург2230
9 Гамбург2125
10 Унион2225
11 Аугсбург2225
12 Кёльн2223
13 Боруссия М2222
14 Майнц2221
15 Вольфсбург2220
16
Стыковая зона
Вердер2219
17
Зона вылета
Санкт-Паули2217
18
Зона вылета
Хайденхайм2213

