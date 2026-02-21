Вольфсбург - Аугсбург 21 Февраля прямая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Аугсбург, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Камиль Грабара
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|15
|зщ
|Моритц Йенц
|6
|зщ
|Жануэль Белосьян
|3
|зщ
|Денис Вавро
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|10
|пз
|Ловро Майер
|11
|нп
|Адам Дагим
|7
|нп
|Кэнто Сиогаи
|17
|нп
|Дженан Пейчинович
|1
|вр
|Финн Дамен
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|34
|зщ
|Артур Шавес
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|17
|пз
|Кристиян Якич
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
|20
|пз
|Алексис Клод-Морис
|38
|нп
|Михаэль Грегорич
|Паул Симонис
|Сандро Вагнер
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 1
|15.03.2025
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|02.11.2024
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|28.10.2023
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|3 : 2
|01.04.2023
|Германия — Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|08.10.2022
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|03.04.2022
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 0
|06.11.2021
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|06.02.2021
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|30.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 0
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|15.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|1 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 1
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 2
|18.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|57
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|22
|42
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|22
|40
| 6
Лига конференций
|Байер
|21
|39
|7
|Айнтрахт Ф
|22
|31
|8
|Фрайбург
|22
|30
|9
|Гамбург
|21
|25
|10
|Унион
|22
|25
|11
|Аугсбург
|22
|25
|12
|Кёльн
|22
|23
|13
|Боруссия М
|22
|22
|14
|Майнц
|22
|21
|15
|Вольфсбург
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|22
|13