Унион - Байер 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 16:30
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22467
21 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия);
Унион
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Байер, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Унион
Берлин
Байер
Леверкузен
1ДанияврФредерик Рённов
5НидерландызщДанило Дуки
14АвстриязщЛеопольд Кверфельд
34ФранциязщСтэнли Нсоки
39ГерманиязщДеррик Кён
28АвстрияпзКристофер Триммель
8ГерманияпзРани Хедира
6ГерманияпзАлёша Кемляйн
11Южная КореяпзЧон У Ён
23СербиянпАндрей Илич
7ШотландиянпОливер Бёрк
28ГерманияврЯнис Бласвих
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
5ФранциязщЛуак Баде
13Бразилиязщ Артур
24ИспанияпзАлеш Гарсия
8ГерманияпзРоберт Андрих
6АргентинапзИгнасио Фернандес
7ГерманияпзЙонас Хофман
10СШАпзМалик Тилльман
35КамеруннпКристиан Кофане
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й турБайер2 : 0Унион
12.04.2025Германия — Бундеслига29-й турБайер0 : 0Унион
30.11.2024Германия — Бундеслига12-й турУнион1 : 2Байер
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турУнион0 : 1Байер
12.11.2023Германия - Бундеслига11-й турБайер4 : 0Унион
29.04.2023Германия — Бундеслига30-й турУнион0 : 0Байер
06.11.2022Германия — Бундеслига13-й турБайер5 : 0Унион
08.01.2022Германия - Бундеслига18-й турБайер2 : 2Унион
14.08.2021Германия - Бундеслига1-й турУнион1 : 1Байер
15.05.2021Германия - Бундеслига33-й турБайер1 : 1Унион
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур3 : 2Унион
06.02.2026Германия — Бундеслига21-й турУнион1 : 1
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур3 : 1Унион
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турУнион0 : 3
18.01.2026Германия — Бундеслига18-й тур1 : 1Унион
18.02.2026Лига чемпионовСтыковые матчи. 1-й матч0 : 2Байер
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й турБайер4 : 0
07.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур1 : 1Байер
03.02.2026Кубок Германии1/4 финалаБайер3 : 0
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур1 : 3Байер
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2257
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2251
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2245
4
Лига чемпионов
Штутгарт2242
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2240
6
Лига конференций
Байер2139
7 Айнтрахт Ф2231
8 Фрайбург2230
9 Гамбург2125
10 Унион2225
11 Аугсбург2225
12 Кёльн2223
13 Боруссия М2222
14 Майнц2221
15 Вольфсбург2220
16
Стыковая зона
Вердер2219
17
Зона вылета
Санкт-Паули2217
18
Зона вылета
Хайденхайм2213

Отзывы и комментарии к матчу

