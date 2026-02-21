Унион - Байер 21 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Байер, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|14
|зщ
|Леопольд Кверфельд
|34
|зщ
|Стэнли Нсоки
|39
|зщ
|Деррик Кён
|28
|пз
|Кристофер Триммель
|8
|пз
|Рани Хедира
|6
|пз
|Алёша Кемляйн
|11
|пз
|Чон У Ён
|23
|нп
|Андрей Илич
|7
|нп
|Оливер Бёрк
|28
|вр
|Янис Бласвих
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|5
|зщ
|Луак Баде
|13
|зщ
|Артур
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|8
|пз
|Роберт Андрих
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
|7
|пз
|Йонас Хофман
|10
|пз
|Малик Тилльман
|35
|нп
|Кристиан Кофане
|Штеффен Баумгарт
|Каспер Юльманн
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|2 : 0
|12.04.2025
|Германия — Бундеслига
|29-й тур
|0 : 0
|30.11.2024
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|12.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|4 : 0
|29.04.2023
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|5 : 0
|08.01.2022
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 2
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 1
|15.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 2
|06.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|3 : 1
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|0 : 3
|18.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|18.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 1-й матч
|0 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|4 : 0
|07.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|03.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|3 : 0
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|57
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|22
|42
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|22
|40
| 6
Лига конференций
|Байер
|21
|39
|7
|Айнтрахт Ф
|22
|31
|8
|Фрайбург
|22
|30
|9
|Гамбург
|21
|25
|10
|Унион
|22
|25
|11
|Аугсбург
|22
|25
|12
|Кёльн
|22
|23
|13
|Боруссия М
|22
|22
|14
|Майнц
|22
|21
|15
|Вольфсбург
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|22
|13