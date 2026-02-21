00:07 ()
Бавария - Айнтрахт Ф 21 Февраля прямая трансляция

Начало трансляции: 21-02-2026 16:30
Стадион: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия), вместимость: 75024
21 Февраля 2026 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 23-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Бавария
Айнтрахт Ф

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Айнтрахт Ф, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
40ГерманияврЙонас Урбиг
3Южная КореязщКим Мин Джэ
27АвстриязщКонрад Лаймер
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
19КанадазщАльфонсо Дэвис
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
7ГерманиянпСерж Гнабри
14КолумбиянпЛуис Диас
9АнглиянпГарри Кейн
17ФранциянпМайкл Олисе
40БразилияврКауа Сантос
34ГерманиязщНнамди Коллинз
4ГерманиязщРобин Кох
21ГерманиязщНатаниэль Браун
5ШвейцариязщОрель Аменда
16ШвецияпзХуго Ларссон
29МароккопзAyoube Amaimouni-Echghouyab
27ГерманияпзМарио Гётце
6ДанияпзОскар Хойлунн
19ФранциянпЖан-Маттео Баойя
20ЯпониянпРицу Доан
Главные тренеры
БельгияВенсан Компани
ИспанияАльберт Риера
История личных встреч
04.10.2025Германия — Бундеслига6-й турАйнтрахт Ф0 : 3Бавария
23.02.2025Германия — Бундеслига23-й турБавария4 : 0Айнтрахт Ф
06.10.2024Германия — Бундеслига6-й турАйнтрахт Ф3 : 3Бавария
27.04.2024Германия - Бундеслига31-й турБавария2 : 1Айнтрахт Ф
09.12.2023Германия — Бундеслига14-й турАйнтрахт Ф5 : 1Бавария
28.01.2023Германия — Бундеслига18-й турБавария1 : 1Айнтрахт Ф
05.08.2022Германия — Бундеслига1-й турАйнтрахт Ф1 : 6Бавария
26.02.2022Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф0 : 1Бавария
03.10.2021Германия - Бундеслига7-й турБавария1 : 2Айнтрахт Ф
20.02.2021Германия - Бундеслига22-й турАйнтрахт Ф2 : 1Бавария
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й тур0 : 3Бавария
11.02.2026Кубок Германии1/4 финалаБавария2 : 0
08.02.2026Германия — Бундеслига21-й турБавария5 : 1
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й тур2 : 2Бавария
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й тур1 : 2Бавария
14.02.2026Германия — Бундеслига22-й турАйнтрахт Ф3 : 0
06.02.2026Германия — Бундеслига21-й тур1 : 1Айнтрахт Ф
31.01.2026Германия — Бундеслига20-й турАйнтрахт Ф1 : 3
28.01.2026Лига чемпионовОбщий этап. 8-й турАйнтрахт Ф0 : 2
24.01.2026Германия — Бундеслига19-й турАйнтрахт Ф1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 23-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария2257
2
Лига чемпионов
Боруссия Д2251
3
Лига чемпионов
Хоффенхайм2245
4
Лига чемпионов
Штутгарт2242
5
Лига Европы
РБ Лейпциг2240
6
Лига конференций
Байер2139
7 Айнтрахт Ф2231
8 Фрайбург2230
9 Гамбург2125
10 Унион2225
11 Аугсбург2225
12 Кёльн2223
13 Боруссия М2222
14 Майнц2221
15 Вольфсбург2220
16
Стыковая зона
Вердер2219
17
Зона вылета
Санкт-Паули2217
18
Зона вылета
Хайденхайм2213

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2026

Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.

