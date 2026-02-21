Бавария - Айнтрахт Ф 21 Февраля прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Айнтрахт Ф, которое состоится 21 Февраля 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 23-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Мюнхен (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|19
|зщ
|Альфонсо Дэвис
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|7
|нп
|Серж Гнабри
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|17
|нп
|Майкл Олисе
|40
|вр
|Кауа Сантос
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|5
|зщ
|Орель Аменда
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|29
|пз
|Ayoube Amaimouni-Echghouyab
|27
|пз
|Марио Гётце
|6
|пз
|Оскар Хойлунн
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|20
|нп
|Рицу Доан
|Венсан Компани
|Альберт Риера
|04.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|0 : 3
|23.02.2025
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|4 : 0
|06.10.2024
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|3 : 3
|27.04.2024
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|2 : 1
|09.12.2023
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|5 : 1
|28.01.2023
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|1 : 1
|05.08.2022
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|1 : 6
|26.02.2022
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 1
|03.10.2021
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 2
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|11.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|08.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|5 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|2 : 2
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|1 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|3 : 0
|06.02.2026
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 1
|31.01.2026
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|1 : 3
|28.01.2026
|Лига чемпионов
|Общий этап. 8-й тур
|0 : 2
|24.01.2026
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|1 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|22
|57
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|22
|51
| 3
Лига чемпионов
|Хоффенхайм
|22
|45
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|22
|42
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|22
|40
| 6
Лига конференций
|Байер
|21
|39
|7
|Айнтрахт Ф
|22
|31
|8
|Фрайбург
|22
|30
|9
|Гамбург
|21
|25
|10
|Унион
|22
|25
|11
|Аугсбург
|22
|25
|12
|Кёльн
|22
|23
|13
|Боруссия М
|22
|22
|14
|Майнц
|22
|21
|15
|Вольфсбург
|22
|20
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|22
|19
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|22
|17
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|22
|13